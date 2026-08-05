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ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Jerônimo apresenta inovações do SAC Rodoviária para ministra de Lula

Autoridades foram acompanha funcionamento do Balcão GOV.BR

Redação
Por Redação
Jerônimo e Esther Dweck visitaram SAC da Rodoviária nesta quarta-feira, 5.
Jerônimo e Esther Dweck visitaram SAC da Rodoviária nesta quarta-feira, 5. - Foto: Raí Vitor / GOVBA
Eleições 2026

Nesta quarta-feira, 5, o funcionamento do Balcão GOV.BR no SAC Rodoviária, localizado em Águas Claras, recebeu a visita do governador Jerônimo Rodrigues, ao lado da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, para conhecer de perto o atendimento prestado aos cidadãos.

O serviço oferece orientação para criação e recuperação de conta, aumento dos níveis de segurança, resolução de dificuldades de acesso e abertura de chamados junto à central de atendimento. Desde janeiro deste ano, cerca de 14 mil atendimentos já foram realizados na Bahia, demonstrando a procura da população pelo suporte.

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“Nós estamos falando de serviços estaduais, estamos falando de serviços federais, que o que importa, como fala Lula, é a pessoa vir resolver seu problema”, afirmou o governador.

A iniciativa facilita o acesso aos serviços digitais, especialmente para idosos, pessoas com baixa familiaridade com ferramentas digitais e cidadãos que encontram dificuldades para acessar a internet. Além do suporte ao GOV.BR, as unidades do SAC também oferecem orientação para utilização da plataforma ba.gov.br, reunindo em um mesmo ambiente atendimento voltado aos serviços digitais.

“A gente fez um trabalho de integração federativa dos serviços digitais. O Gov.br hoje dá acesso, além dos 5 mil serviços federais, a mais de quase 8 mil serviços estaduais e municipais. E, para a Bahia, a gente fez um trabalho, desde o início da nossa gestão, de integrar o serviço”, afirmou a ministra Esther Dweck.

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Atualmente, a Bahia conta com seis postos GOV.BR, localizados em Salvador e Lauro de Freitas, com alcance de 3 milhões de pessoas.

Outro serviço de destaque na Rede SAC é a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). Até o momento, cerca de 3,9 milhões de documentos já foram emitidos na Bahia, ampliando o acesso da população ao novo documento de identificação.

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Esther Dweck Jerônimo Rodrigues sac rodoviária

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