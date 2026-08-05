Rowenna celebra avanço do Ideb na Bahia: “Fruto de compromisso”

A candidata a deputada estadual e ex-secretária da Educação da Bahia, Rowenna Brito (PT), comemorou o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quarta (5), que aponta o quarto crescimento consecutivo da rede estadual baiana no principal indicador da qualidade da educação pública brasileira.

Rowenna, que esteve à frente da Secretaria da Educação da Bahia entre 2024 e 2026, afirmou que o resultado é consequência da priorização da educação e de um projeto construído ao longo dos últimos anos pelos governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do governador Jerônimo Rodrigues (PT), demonstrando que investimentos contínuos e políticas públicas efetivas transformam a realidade da população.

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"Esses resultados não aparecem da noite para o dia. Eles são fruto de uma política pública construída com planejamento, continuidade e compromisso. Tenho muito orgulho de ter ajudado na construção desse projeto e de ver que o trabalho realizado segue produzindo resultados concretos para os estudantes baianos", afirmou.

Investimento

Entre 2023 e 2026, o Governo da Bahia investiu cerca de R$ 20 bilhões na educação básica, com recursos destinados à construção e modernização de escolas, valorização dos profissionais da educação e fortalecimento de políticas voltadas à permanência estudantil, como o Bolsa Presença e o Pé-de-Meia.

Os investimentos contribuíram para reduzir a reprovação no Ensino Médio de 16,6% para 4,4% e a evasão escolar de 13% para 3,1% em apenas três anos. Os avanços também já aparecem no acesso ao ensino superior: a Bahia registra o quarto maior número de redações do Enem entre 920 e 980 pontos nas redes públicas do país e, pelo segundo ano consecutivo, ocupa a terceira posição nacional em aprovações no Sisu e no Prouni.

"Quando investimos em infraestrutura, valorizamos os professores e garantimos condições para que os estudantes permaneçam na escola, o aprendizado melhora. O Ideb confirma que esse projeto está dando certo, e queremos fortalecê-lo ampliando a base de apoio na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional para que a Bahia e o Brasil continuem avançando. Investir na educação continua sendo o caminho mais seguro para construir um futuro com mais oportunidades e menos desigualdades", concluiu.