Lídice afirma que avanço no Ideb comprova investimentos em educação na Bahia

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) afirmou que os resultados mais recentes do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), demonstram a evolução da educação pública baiana e contradizem as críticas feitas pela oposição ao governo estadual.

Segundo a parlamentar, a Bahia alcançou o quarto crescimento consecutivo no indicador e atingiu a nota 3,8 no Ensino Médio. Para Lídice, o desempenho reflete os investimentos realizados pela gestão do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e evidencia avanços na qualidade da educação oferecida pela rede estadual.

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A deputada destacou que, entre 2023 e 2026, o Governo da Bahia destinou cerca de R$ 20 bilhões à educação básica. Os recursos foram aplicados na ampliação de escolas, modernização da infraestrutura, valorização dos professores, fortalecimento da alimentação escolar e melhoria das condições de aprendizagem.

Além do avanço no Ideb, Lídice ressaltou a evolução dos estudantes baianos nas avaliações de Português e Matemática, bem como a redução dos índices de reprovação e evasão escolar.

Ensino superior

A parlamentar também destacou o desempenho da rede estadual no acesso ao ensino superior. De acordo com ela, a Bahia registrou um dos maiores números de redações de excelência no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e, pelo segundo ano consecutivo, figura entre os estados com maior número de estudantes aprovados em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O estado também mantém posição de destaque no Programa Universidade para Todos (Prouni).

Ao comentar os resultados, Lídice criticou o posicionamento da oposição e afirmou que os dados confirmam os efeitos das políticas públicas implementadas na educação baiana.

“Os fatos são incontestáveis. Os investimentos estão chegando às escolas, os estudantes estão aprendendo mais, permanecendo na sala de aula e conquistando vagas nas universidades. Quem insiste em negar essa realidade prefere fechar os olhos para as evidências. O pior cego é aquele que não quer ver”, concluiu Lídice.