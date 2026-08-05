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CRISE DIPLOMÁTICA

Eduardo Bolsonaro pode ter influenciado decisão dos EUA contra embaixadora

Dias antes da revogação do visto, ex-deputado esteve em Washington

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O ex-deputado Eduardo Bolsonaro
O ex-deputado Eduardo Bolsonaro - Foto: Mandel Ngan/AFP
Eleições 2026

Poucos dias antes de os Estados Unidos revogarem o visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro participou de reuniões com integrantes do governo de Donald Trump.

Segundo informações da coluna de Bela Megale, do jornal O Globo, Eduardo viajou a Washington para se reunir com representantes da administração norte-americana.

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O jornalista e aliado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, não participou dos encontros, mas já havia sido informado sobre o cancelamento do visto da embaixadora.

Em uma publicação nas redes sociais, ele afirmou que recebeu a informação por fazer parte de um grupo restrito de jornalistas comunicado por um oficial sênior do Departamento de Estado dos EUA.

A revogação do visto ocorreu como uma retaliação à ausência de concessão do agrément, que é a aprovação diplomática necessária para a atuação de um embaixador, ao indicado pelos Estados Unidos para representar o país no Brasil, Daniel Perez.

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Como resposta à decisão dos Estados Unidos, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou que avalia adotar medidas de reciprocidade contra o país.

A discussão dentro do governo é sobre qual medida será aplicada: se a resposta ocorrerá na área de vistos, seguindo o mesmo formato adotado pela gestão de Donald Trump, ou se será adotada outra ação de impacto diplomático semelhante.

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Tags

brasil Donald Trump eduardo bolsonaro EUA Lula

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