Brasil x EUA: Lula denuncia interferência após visto cancelado

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O governo Lula informou que a gestão norte-americana tem "interesse descabido" em interferir nas eleições brasileiras, no mês de outubro, após a Casa Branca revogar o visto da embaixadora, Maria Luiza Ribeiro Viotti.

No anúncio, feito na terça-feira, 4, o governo Trump atribuiu a medida ao impasse na nomeação do novo embaixador americano no Brasil, Daniel Perez, e ampliou a tensão diplomática entre os dois países.

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EUA apresentam justificativas falsas

Em nota divulgada na noite de ontem, o governo Lula, além de repudiar a decisão estadunidense, afirmou que as justificativas apresentadas são falsas.

"Os dois funcionários do governo norte-americano que tiveram seus vistos de entrada no Brasil negados planejavam visitar o país para colocar em dúvida a integridade do sistema eleitoral brasileiro, em tentativa inaceitável de interferir no processo político nacional", informou a nota.

Sobre Daniel Perez, o Brasil pontuou que os Estados Unidos anunciaram publicamente o nome de seu candidato antes de apresentar o pedido formal de agrément ao governo brasileiro.

O processo de concessão, conforme o governo, "é confidencial e o nome designado só deveria vir a público depois de concedida a anuência, conforme estipula o artigo 4 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas".

Além disso, o governo brasileiro disse que a medida contra a embaixadora não é um fato isolado. "Faz parte de uma escalada deliberada de medidas hostis ao Brasil, motivadas por razões ideológicas incompatíveis com uma parceria bilateral que sempre foi pautada pelo respeito mútuo".

Em seguida, o Planalto faz um ataque direto ao governo estadunidense: "Fica óbvio também o interesse descabido de interferir na próxima eleição para presidente".

Embaixadora segue nos EUA

Apesar da revogação, os Estados Unidos esclareceram que a diplomata brasileira não foi declarada persona non grata, medida que obrigaria sua saída do país.

Na prática, ela poderá continuar exercendo suas funções em Washington, mas, caso deixe o território americano, precisará solicitar um novo visto para retornar.

Governo brasileiro adotará reciprocidade

O governo Lula decidiu também que irá adotar a reciprocidade contra os Estados Unidos como resposta à revogação do visto da embaixadora brasileira no país, Maria Luiza Ribeiro Viotti. Uma reunião, nesta quarta-feira, 5, será realizada para discutir a melhor forma de responder ao ato do governo Donald Trump.

No entanto, de acordo com o g1, um dos problemas para isso é que o Brasil está sem um embaixador dos Estados Unidos em seu território.

A discussão no governo é se a reciprocidade vai ser feita na esfera de visto, em mesmo formato adotado pelo governo Trump, ou de alguma outra medida que poderia ser equiparada em termos de gravidade diplomática.

