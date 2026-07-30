Lula nega visto a enviados dos EUA, mas não quer "briga" com Trump

O presidente Lula (PT) confirmou que o governo negou a concessão de visto a duas autoridades norte-americanas que, segundo ele, seriam enviadas para interferir nas eleições brasileiras.

A afirmação foi dada na quarta-feira, 29, durante a convenção nacional do PSB, em que foi confirmado o nome de Geraldo Alckmin para concorrer novamente ao lado do petista ao Palácio do Planalto.

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"Nesta semana tivemos que negar o visto para dois jovens que eles estão mandando para o Brasil para se intrometer nas eleições brasileiras", disse Lula em tom descontraído.

Sem "briga" com Trump

Na mesma ocasião, Lula aproveitou para reafirmar que não quer "briga" com o presidente dos EUA, Donald Trump, acrescentando que pretende fazer o debate no campo das ideias.

"O Trump, às vezes, ele fica querendo brigar comigo. Eu não quero briga com ele... eu não sou bobo", disse o presidente. "Eu não quero briga. Eu quero paz e quero derrotá-los na narrativa. Eu quero fazer a guerra da narrativa", completou.

Mal-estar com Milei

Outro tema levantado pelo presidente Lula foi o mais recente mal-estar diplomático com a Argentina, após ataques diretos do presidente do país vizinho, Javier Milei, a Lula e a autoridades brasileiras, durante a formalização da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

"Vocês viram a pataquada que fez aqui o presidente da Argentina. Eu não falei nada. Porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com Estado. E eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa", afirmou.