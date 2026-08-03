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Presidente da Fifa recorre a Trump para evitar renúncia após tentar vender Copa do Mundo
Plano de Infantino gerou forte pressão política para a sua renúncia
A relação próxima entre o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ganhou novo capítulo nesta semana. O gestor da entidade maior do futebol mundial teme ser obrigado a renunciar ao cargo após uma grande polêmica envolvendo a Copa do Mundo e decidiu pedir ajuda ao norte-americano.
De acordo com uma reportagem do jornal "New York Post" publicada nesta segunda-feira, 3, Infantino tem sido pressionado para renunciar ao cargo de presidente da Fifa e pediu ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, uma reunião para que Rubio tente convencer Trump a apoiá-lo. Essa reunião deve acontecer ainda nesta segunda.
Infantino tem sido pressionado após uma grande polêmica. Na última semana, ele passou a ser alvo de críticas de dirigentes da confederações continentais e demais dirigentes da Fifa após apresentar um plano para vender direitos comerciais da Copa do Mundo. Nesse cenário, uma subsidiária avaliada em US$ 20 bilhões (R$ 102 bilhões) administraria a Copa e os Mundiais de Clubes masculino e feminino, com a Fifa não sendo mais a responsável pelos torneios.
A ideia de Infantino gerou uma forte repercussão negativa e ele anunciou ter desistido do plano. A Uefa, que comanda o futebol europeu, foi além e decretou um boicote a todas as competições organizadas pela Fifa até que a proposta seja definitivamente enterrada. Ou seja, as seleções e clubes da Europa não participariam das competições.
Relação com Trump
Na proposta apresentada por Infantino seria cria uma nova subsidiária, chamada FIFA Forward Enterprise (FFE). Essa empresa possibilitaria a venda de uma participação minoritária dos direitos comerciais da Copa do Mundo a investidores privados por cerca de 20 bilhões de dólares (R$ 102 bilhões).
O plano previa a comercialização dos direitos comerciais da Copa realizada por meio do fundo de investimento Thrive Eternal. Esse fundo de investimento é controlado por Joshua Kushner, irmão de Jared Kushner, genro de Donald Trump.
Durante a Copa do Mundo de Clubes em 2025 e a Copa do Mundo de 2026, torneios disputados nos Estados Unidos, a relação próxima entre Infantino e Trump foi notada diversas vezes. Nos últimos anos, o dirigente criou um prêmio inédito da FIFA, o Prêmio FIFA da Paz, e o concedeu ao presidente norte-americano.