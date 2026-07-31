Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

ESPORTES

Fifa descarta vender Copa do Mundo e defende projeto de R$ 23 bilhões

Entidade se pronunciou nesta sexta-feira, 31

João Grassi
Por
Espanha campeã da Copa do Mundo 2026
Espanha campeã da Copa do Mundo 2026 - Foto: ANGELA WEISS | AFP

A Fifa voltou a se posicionar publicamente, nesta sexta-feira, 31, em defesa de sua proposta de captação de investimento privado, alvo de críticas recentes e até de um movimento de boicote liderado por países europeus. A entidade máxima do futebol também atribuiu à imprensa parte da repercussão negativa que envolveu o tema.

Segundo a Fifa, o processo de discussão interna foi prejudicado por informações consideradas equivocadas divulgadas pela mídia. Ainda assim, a organização garantiu que pretende dar continuidade às consultas com suas associações filiadas, com o objetivo de assegurar que todas tenham condições de votar com base em dados corretos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A entidade também reforçou que não há qualquer intenção de “vender” a Copa do Mundo ou alterar sua estrutura comercial. Em nota, afirmou que a criação da FIFA Forward Enterprise (FFE) não está em andamento e que as atividades comerciais permaneceriam como são atualmente. “Ninguém está vendendo o futebol, isso jamais seria cogitado”, destacou o comunicado.

Apesar das explicações, a proposta gerou forte reação na Europa. Na quinta-feira, 30, confederações do continente anunciaram boicote a competições organizadas pela Fifa como forma de protesto contra o plano liderado pelo presidente Gianni Infantino. O próximo torneio previsto na região é a Copa do Mundo Feminina Sub-20, marcada para começar em 5 de setembro, na Polônia.

Leia Também:

SEM EUROPA?

Países querem boicotar plano de R$ 23 bilhões para Fifa vender a Copa
Países querem boicotar plano de R$ 23 bilhões para Fifa vender a Copa imagem

FUTEBOL INTERNACIONAL

Uefa desafia Fifa e ameaça boicote à Copa do Mundo; entenda
Uefa desafia Fifa e ameaça boicote à Copa do Mundo; entenda imagem

COPA DO MUNDO

Bahia cria comissão para segurança da Copa do Mundo Feminina de 2027
Bahia cria comissão para segurança da Copa do Mundo Feminina de 2027 imagem

Confederações rejeitam

A Uefa se manifestou de forma contundente, defendendo que o Mundial é um patrimônio do futebol e não deve ser tratado como ativo comercial negociável. Em nota, a entidade afirmou que a competição pertence ao esporte e que, enquanto houver influência europeia, não estará à venda.

A mobilização europeia surge como resposta à proposta de Infantino, que prevê um aporte de 20 milhões de dólares para cada uma das 211 associações filiadas à Fifa. A aceitação do plano precisa ocorrer até setembro.

Além da Europa, outras confederações também demonstraram insatisfação. A Concacaf questionou a necessidade de buscar investimentos externos após a realização da Copa do Mundo mais lucrativa da história. Em comunicado, apontou preocupação com a falta de transparência, o prazo considerado curto para análise e a ausência de aprovação por instâncias de governança da própria Fifa.

Já a Confederação Asiática de Futebol (AFC) pediu uma revisão urgente nos processos internos da entidade, citando falhas estruturais nos mecanismos de consulta e tomada de decisão.

Proposta de Infantino

A proposta apresentada por Infantino prevê a ampliação dos recursos do programa de desenvolvimento da Fifa. A ideia é dobrar o valor previsto para o próximo ciclo de quatro anos, passando de 10 milhões para 20 milhões de dólares por associação. A estimativa é que, até 2038, cada membro receba cerca de 86 milhões de dólares.

O principal investidor envolvido seria uma empresa norte-americana ligada a Joshua Kushner, irmão de Jared Kushner, que é genro do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Projeto ainda precisa passar por votação

A Fifa reforçou que a criação da FIFA Forward Enterprise só ocorrerá caso a maioria das 211 associações nacionais aprove a proposta. Se isso não acontecer, as operações comerciais da entidade permanecerão exatamente como são atualmente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo FIFA

Relacionadas

Mais lidas