COPA DO MUNDO
Bahia cria comissão para segurança da Copa do Mundo Feminina de 2027
Grupo terá representantes de 17 unidades e órgãos da Segurança Pública e contará com 15 GTs
A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) instituiu uma comissão específica para planejar e coordenar as ações de segurança e defesa civil relacionadas à Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. A medida foi oficializada por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 30.
Batizada de Comissão SESP-COPA 2027, a estrutura terá caráter deliberativo e executivo e será responsável por planejar, coordenar, monitorar, integrar e avaliar as ações de segurança pública e defesa civil relacionadas à realização do evento no estado.
Entre as atribuições estão a integração do planejamento estratégico e operacional dos órgãos envolvidos, a realização de exercícios conjuntos e simulados, o levantamento das necessidades de recursos financeiros, humanos, logísticos e tecnológicos e o intercâmbio de informações e inteligência.
A comissão também deverá articular ações de atendimento policial especializado e de cooperação entre as instituições para a prevenção e apuração de infrações penais.
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Unidades da comissão
A Comissão SESP-COPA 2027 será formada por representantes titulares e suplentes de 17 instituições e unidades da estrutura da Segurança Pública da Bahia.
Estão incluídos:
- Polícia Militar (PMBA)
- Polícia Civil (PCBA)
- Departamento de Polícia Técnica (DPT)
- Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA)
- Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial (SIAP)
- Superintendência de Inteligência (SI)
- Superintendência de Prevenção à Violência (SPREV).
- Superintendência de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO),
- Superintendência de Telecomunicações (STELECOM),
- Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física (CEIRF)
- Coordenação de Controle Interno (CCI)
- Diretoria Geral
- Assessoria de Comunicação
- Assistência Militar
- Assessoria de Planejamento e Gestão
- Corregedoria Geral
- Ouvidoria Geral
A SIAP ficará responsável pela Secretaria Executiva da comissão, oferecendo suporte técnico e administrativo aos trabalhos.
Grupos de trabalho
A portaria também estabelece 15 Grupos de Trabalho (GTs), que terão a função de elaborar propostas, estudos, diagnósticos, protocolos e outros instrumentos necessários para a preparação do estado.
As áreas definidas são:
- Inteligência
- Comando e Controle Integrados, Comunicações e Monitoramento
- Mobilidade
- Turismo
- Estádios de Competição e Instalações Oficiais de Treinamento
- Eventos
- Operações Especiais e Gerenciamento de Crises
- Segurança de Infraestruturas Vitais e Críticas
- Comando de Incidentes, Gerenciamento de Riscos e Defesa Civil
- Segurança de Dignitários, Delegações e Autoridades
- Comunicação Institucional
- Capacitação
- Planejamento e Gestão Orçamentária
- Atendimento Especializado a Públicos Vulneráveis
- Atividades de Polícia Judiciária
Cada grupo terá, no mínimo, três representantes das instituições e unidades que integram a comissão. Os GTs também poderão convidar representantes de outros órgãos públicos ou entidades privadas para participar das atividades, mas sem direito a voto nas deliberações da comissão.
Segurança de públicos vulneráveis está entre as prioridades
Entre os grupos instituídos está o de Atendimento Especializado a Públicos Vulneráveis (GT-APV). A estrutura também terá um grupo específico para atividades de Polícia Judiciária e outro voltado a Operações Especiais e Gerenciamento de Crises.
As atividades deverão seguir critérios como integração e interoperabilidade de sistemas e instituições, gerenciamento de riscos, prevenção de incidentes e complementaridade das ações.
A portaria determina ainda que os trabalhos respeitem as normas nacionais e internacionais de direitos humanos e proteção de dados.
Comissão funcionará até após a Copa
A Comissão SESP-COPA 2027 permanecerá ativa até a apresentação de um relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas. O documento deverá ser entregue em até 90 dias após o encerramento da Copa do Mundo Feminina de 2027. Depois disso, a comissão será automaticamente extinta.
Brasil receberá Mundial pela primeira vez
A Copa do Mundo Feminina será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027 e marcará um momento histórico: será a primeira vez que o torneio acontecerá em um país da América do Sul.
Como país-sede, o Brasil já tem vaga garantida na competição e buscará o primeiro título mundial da história da Seleção Brasileira Feminina. A melhor campanha da equipe foi o vice-campeonato conquistado em 2007, quando perdeu a decisão para a Alemanha.