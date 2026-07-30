Bahia cria comissão para segurança da Copa do Mundo Feminina de 2027

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A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) instituiu uma comissão específica para planejar e coordenar as ações de segurança e defesa civil relacionadas à Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. A medida foi oficializada por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 30.

Batizada de Comissão SESP-COPA 2027, a estrutura terá caráter deliberativo e executivo e será responsável por planejar, coordenar, monitorar, integrar e avaliar as ações de segurança pública e defesa civil relacionadas à realização do evento no estado.

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Entre as atribuições estão a integração do planejamento estratégico e operacional dos órgãos envolvidos, a realização de exercícios conjuntos e simulados, o levantamento das necessidades de recursos financeiros, humanos, logísticos e tecnológicos e o intercâmbio de informações e inteligência.

A comissão também deverá articular ações de atendimento policial especializado e de cooperação entre as instituições para a prevenção e apuração de infrações penais.

Unidades da comissão

A Comissão SESP-COPA 2027 será formada por representantes titulares e suplentes de 17 instituições e unidades da estrutura da Segurança Pública da Bahia.

Estão incluídos:

Polícia Militar (PMBA)

Polícia Civil (PCBA)

Departamento de Polícia Técnica (DPT)

Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA)

Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial (SIAP)

Superintendência de Inteligência (SI)

Superintendência de Prevenção à Violência (SPREV).

Superintendência de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO),

Superintendência de Telecomunicações (STELECOM),

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física (CEIRF)

Coordenação de Controle Interno (CCI)

Diretoria Geral

Assessoria de Comunicação

Assistência Militar

Assessoria de Planejamento e Gestão

Corregedoria Geral

Ouvidoria Geral

A SIAP ficará responsável pela Secretaria Executiva da comissão, oferecendo suporte técnico e administrativo aos trabalhos.

Grupos de trabalho

A portaria também estabelece 15 Grupos de Trabalho (GTs), que terão a função de elaborar propostas, estudos, diagnósticos, protocolos e outros instrumentos necessários para a preparação do estado.

As áreas definidas são:

Inteligência

Comando e Controle Integrados, Comunicações e Monitoramento

Mobilidade

Turismo

Estádios de Competição e Instalações Oficiais de Treinamento

Eventos

Operações Especiais e Gerenciamento de Crises

Segurança de Infraestruturas Vitais e Críticas

Comando de Incidentes, Gerenciamento de Riscos e Defesa Civil

Segurança de Dignitários, Delegações e Autoridades

Comunicação Institucional

Capacitação

Planejamento e Gestão Orçamentária

Atendimento Especializado a Públicos Vulneráveis

Atividades de Polícia Judiciária

Cada grupo terá, no mínimo, três representantes das instituições e unidades que integram a comissão. Os GTs também poderão convidar representantes de outros órgãos públicos ou entidades privadas para participar das atividades, mas sem direito a voto nas deliberações da comissão.

Segurança de públicos vulneráveis está entre as prioridades

Entre os grupos instituídos está o de Atendimento Especializado a Públicos Vulneráveis (GT-APV). A estrutura também terá um grupo específico para atividades de Polícia Judiciária e outro voltado a Operações Especiais e Gerenciamento de Crises.

As atividades deverão seguir critérios como integração e interoperabilidade de sistemas e instituições, gerenciamento de riscos, prevenção de incidentes e complementaridade das ações.

A portaria determina ainda que os trabalhos respeitem as normas nacionais e internacionais de direitos humanos e proteção de dados.

Comissão funcionará até após a Copa

A Comissão SESP-COPA 2027 permanecerá ativa até a apresentação de um relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas. O documento deverá ser entregue em até 90 dias após o encerramento da Copa do Mundo Feminina de 2027. Depois disso, a comissão será automaticamente extinta.

Brasil receberá Mundial pela primeira vez

A Copa do Mundo Feminina será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027 e marcará um momento histórico: será a primeira vez que o torneio acontecerá em um país da América do Sul.

Como país-sede, o Brasil já tem vaga garantida na competição e buscará o primeiro título mundial da história da Seleção Brasileira Feminina. A melhor campanha da equipe foi o vice-campeonato conquistado em 2007, quando perdeu a decisão para a Alemanha.