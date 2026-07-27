FIFA abre vagas para atuar na Copa do Mundo Feminina; saiba como

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A Fifa iniciou, nesta segunda-feira, 27, o processo de manifestação de interesse para quem deseja atuar como voluntário na Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. Ao todo, cerca de 6 mil pessoas serão selecionadas para apoiar a organização do torneio em diferentes áreas, incluindo Salvador, uma das cidades-sede da competição.

Nesta etapa, os interessados devem se cadastrar na Comunidade de Voluntários da entidade. O registro oficial para o programa será aberto nas próximas semanas, quando os candidatos inscritos receberão um convite para concluir a inscrição.

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Quem pode participar?

Podem participar pessoas que tenham 18 anos ou mais no momento da inscrição e que sejam brasileiras ou estejam legalmente autorizadas a entrar no Brasil durante o período da competição.

Também será necessário ter disponibilidade para cumprir um número mínimo de turnos entre junho e julho de 2027, período em que acontecerá o Mundial.

Diferentemente do que muitos imaginam, não é preciso ter experiência anterior como voluntário. No entanto, a Fifa exige conhecimento de português ou inglês. O domínio de outros idiomas será considerado um diferencial durante o processo de seleção.

Onde os voluntários vão atuar?



Os selecionados serão distribuídos entre as oito cidades que receberão partidas da Copa do Mundo Feminina: Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.

As vagas contemplam mais de 30 áreas de atuação, com atividades em locais como estádios, aeroportos, centros de treinamento e hotéis. Entre as funções disponíveis estão apoio às equipes de mídia, transporte, tecnologia, gestão das competições e operações.

Como fazer a inscrição?

Os interessados devem acessar a plataforma oficial de voluntários da Fifa e realizar o cadastro na Comunidade de Voluntários, escolhendo a cidade onde desejam atuar.

Quem já possui cadastro na plataforma poderá preencher diretamente o formulário de manifestação de interesse por meio da própria conta.

Brasil receberá Mundial pela primeira vez

A Copa do Mundo Feminina será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027 e marcará um momento histórico: será a primeira vez que o torneio acontecerá em um país da América do Sul.

Como país-sede, o Brasil já tem vaga garantida na competição e buscará o primeiro título mundial da história da Seleção Brasileira Feminina. A melhor campanha da equipe foi o vice-campeonato conquistado em 2007, quando perdeu a decisão para a Alemanha.