Copa na Fonte Nova: FIFA abre cadastro para ingressos com valores a partir de R$ 40

Os torcedores pretendem acompanhar os jogos daCopa do Mundo Feminina de 2027 na Arena Fonte Nova, em Salvador, já podem começar a se preparar. A FIFA abriu o cadastro para quem deseja receber alertas sobre a venda dos ingressos do torneio, enquanto uma nova lei federal garante meia-entrada para estudantes, idosos e jovens inscritos no CadÚnico.

O registro pode ser feito no site oficial da entidade, mas não garante prioridade, reserva ou vantagem na fila quando a comercialização dos bilhetes começar.

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Meia-entrada para parte do público

Quem pretende acompanhar as partidas também contará com um benefício previsto em lei. A Lei Federal nº 15.421/2026 assegura desconto de 50% no valor dos ingressos para estudantes, pessoas com 60 anos ou mais e jovens de baixa renda, de até 29 anos, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Quando os ingressos serão comercializados?

A expectativa é que a venda dos bilhetes seja aberta no último trimestre de 2026. Embora a FIFA ainda não tenha divulgado a tabela oficial de preços, a estimativa é que os ingressos custem entre R$ 40 e R$ 90 nas categorias de entrada.

Quais jogos acontecerão na Fonte Nova?

A definição sobre quantas partidas Salvador receberá e quais seleções atuarão na Arena Fonte Nova será conhecida apenas após o sorteio da competição, previsto para o fim deste ano.

Arena Fonte Nova passará por adaptações



Para receber os jogos do Mundial, a Arena Fonte Nova será adaptada às exigências da FIFA. Entre as mudanças previstas estão a implantação de um gramado híbrido e a reinstalação das cadeiras no setor Norte Inferior, espaço tradicionalmente ocupado por torcidas organizadas durante as partidas de Bahia e Vitória.

As intervenções fazem parte da preparação das oito cidades brasileiras que sediarão a competição.

Estrutura da Copa de 2014 será reaproveitada

Relator do projeto que originou a nova legislação, o senador Romário (PL-RJ) afirmou que o Brasil aproveitará a estrutura construída para a Copa do Mundo de 2014, evitando novos investimentos em grandes obras.

"Agora, na Copa Feminina, sem projetos e obras faraônicas, estamos falando do mais importante, da essência do esporte, do legado social que ela deixará. Estamos falando de jovens e crianças que certamente irão se inspirar com as atletas e com a festa nos estádios. Estamos falando também do turismo e dos recursos à economia que serão gerados", afirmou.

Férias escolares deverão coincidir com o Mundial

Além das regras para a venda de ingressos, a Lei nº 15.421/2026 determina que as redes pública e privada de ensino ajustem o calendário escolar para que o recesso do primeiro semestre de 2027 coincida com a realização da Copa.

A medida ainda é analisada por secretarias de Educação e representantes das escolas particulares, que discutem os impactos da mudança no cumprimento dos 200 dias letivos exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

Ao todo, oito cidades brasileiras foram escolhidas para sediar partidas da Copa do Mundo Feminina de 2027. O jogo de abertura acontecerá na Neo Química Arena, em São Paulo, enquanto a grande final será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro.

As cidades-sede são: