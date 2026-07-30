Brasil de Ancelotti tem primeiros jogos marcados após a Copa do Mundo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou os primeiros adversários da Seleção Brasileira após a disputa da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, 30, a entidade informou que o Brasil realizará amistosos contra Austrália e Índia na primeira Data Fifa depois do fim do Mundial.

Os confrontos acontecerão entre os dias 21 de setembro e 6 de outubro, período que marcará a primeira Super Data Fifa — novidade apresentada pela entidade máxima do futebol para o ciclo da Copa do Mundo de 2030.





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Ao todo, serão três partidas preparatórias. A Seleção Brasileira, comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, enfrentará a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro, em Townsville e Brisbane, respectivamente. No dia 3 de outubro, o Brasil entrará em campo contra a Índia, em Calcutá.





Ancelotti inicia novo ciclo e promete observar jovens jogadores

Esses serão os primeiros jogos da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo. O treinador, inclusive, afirmou que pretende convocar jovens jogadores para os compromissos. Segundo Ancelotti, a equipe já mira os próximos grandes objetivos do ciclo 2026-2030, com foco na Copa América de 2028 e na Copa do Mundo de 2030.





“Com esses três amistosos, vamos começar o novo ciclo para projetar a Seleção nos objetivos dos próximos anos, que são a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030. Aproveitaremos os três amistosos para convocar novos jogadores para a Seleção, sobretudo jovens, que podem mostrar seu talento na Seleção nos próximos anos”, afirmou Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.





Na última Copa do Mundo, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final. A equipe acabou derrotada pela Noruega por 2 a 0, com dois gols de Erling Haaland.