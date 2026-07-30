Real Madrid toma decisão importante que favorece craque da Seleção

Uma movimentação do Real Madrid no mercado de transferências pode representar uma virada importante na trajetória de Endrick no clube. A negociação envolvendo a saída de Gonzalo García, até então principal concorrente do brasileiro, abre um novo cenário no setor ofensivo merengue.

De acordo com os jornais 'Marca' e 'AS', o atacante espanhol está muito próximo de ser anunciado pelo Fulham. O clube inglês acertou a compra de 70% dos direitos econômicos do jogador por cerca de 40 milhões de euros, além de dois milhões em bônus, em um acordo que depende apenas da assinatura de contrato.

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A transferência atende a um pedido direto de Arbeloa, ex-técnico das categorias de base do Real Madrid, que assumiu recentemente o comando do Fulham. Além de Gonzalo, o treinador também indicou a contratação do meia César Palacios, de 21 anos, por aproximadamente 10 milhões de euros.

Endrick ganha espaço e entra no radar de Mourinho

Com a saída de Gonzalo praticamente definida, Endrick surge como um dos principais beneficiados dentro do elenco. O atacante retornou ao clube na quarta-feira, 29, após defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo e agora encontra um cenário mais favorável para brigar por minutos.

Na última temporada, o jovem não conseguiu se firmar sob o comando de Xabi Alonso e acabou sendo emprestado ao Lyon. Na França, no entanto, teve bom desempenho, somando oito gols e nove assistências em 21 partidas, números que reforçam seu potencial para ganhar espaço no elenco principal.

A concorrência direta com Gonzalo era um dos principais obstáculos para Endrick, já que ambos disputavam a mesma função de centroavante. O espanhol levava vantagem por experiência e formação no clube, tendo participado de 39 jogos na última temporada, com oito gols e três assistências.

Agora, com a lacuna aberta, o brasileiro passa a ter mais chances de se consolidar, embora ainda enfrente forte disputa interna. O técnico Mourinho conta atualmente com nomes como Mbappé, Bellingham e Vini Jr., enquanto Rodrygo segue em recuperação de lesão e deve retornar apenas no fim do ano.

Nova promessa chegando?

Além disso, o Real Madrid monitora o mercado e avalia a contratação do marfinense Yan Diomandé, jovem promessa do RB Leipzig.

O clube espanhol estuda investir até 90 milhões de euros pelo jogador de 19 anos, o que poderia adicionar mais um concorrente direto na briga por espaço. Ele, no entanto, atua como atacante de beirada.