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DE SAÍDA?

Sem espaço, Endrick pode deixar o Real Madrid com aval de Mourinho

Atacante perdeu espaço nos planos do treinador e pode ser emprestado para ganhar mais minutos

Téo Mazzoni
Por
Decisão de Mourinho coloca futuro de Endrick no Real Madrid em dúvida
Decisão de Mourinho coloca futuro de Endrick no Real Madrid em dúvida - Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

O Real Madrid pode se desfazer de Endrick pouco tempo após o retorno do atacante, ainda nesta janela de transferências. O brasileiro não faz parte dos planos do técnico José Mourinho para a montagem do elenco visando à próxima temporada, de acordo com informações do jornal Marca, da Espanha.

A necessidade de reduzir o número de jogadores antes de concluir novas contratações, aliada à boa avaliação de Mourinho sobre o jovem Gonzalo García — que era apontado como um dos candidatos a deixar o clube —, colocou Endrick entre as principais opções de saída do Real Madrid.

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Empréstimo volta a ser opção para o atacante


Diante desse cenário, um empréstimo voltou a ser discutido internamente como alternativa para que o atacante tenha mais minutos em campo e dê sequência ao seu processo de desenvolvimento. Segundo o Marca, caso o cenário não mude nas próximas semanas, a possibilidade de uma nova saída por empréstimo ganhará ainda mais força.


Vale destacar que, na última temporada, em busca de uma convocação para a Copa do Mundo de 2026 — competição para a qual chegou a ser convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira —, Endrick foi emprestado ao Lyon, da França. Em 21 partidas, marcou oito gols e distribuiu sete assistências.

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Real Madrid prepara reformulação no elenco


A diretoria do Real Madrid trabalha em uma operação para enxugar o elenco e considera as negociações fundamentais para abrir espaço para reforços e equilibrar as contas do clube.


A reformulação, no entanto, vai além do setor ofensivo. O zagueiro Raúl Asencio aparece como o principal candidato a deixar o clube, enquanto o meio-campista Camavinga também pode ser negociado caso chegue uma proposta considerada vantajosa. O argentino Franco Mastantuono, recém-contratado, é outro nome que pode ser emprestado para ganhar mais sequência.

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Endrick mercado da bola real madrid

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