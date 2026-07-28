Sem espaço, Endrick pode deixar o Real Madrid com aval de Mourinho

O Real Madrid pode se desfazer de Endrick pouco tempo após o retorno do atacante, ainda nesta janela de transferências. O brasileiro não faz parte dos planos do técnico José Mourinho para a montagem do elenco visando à próxima temporada, de acordo com informações do jornal Marca, da Espanha.

A necessidade de reduzir o número de jogadores antes de concluir novas contratações, aliada à boa avaliação de Mourinho sobre o jovem Gonzalo García — que era apontado como um dos candidatos a deixar o clube —, colocou Endrick entre as principais opções de saída do Real Madrid.





Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Empréstimo volta a ser opção para o atacante



Diante desse cenário, um empréstimo voltou a ser discutido internamente como alternativa para que o atacante tenha mais minutos em campo e dê sequência ao seu processo de desenvolvimento. Segundo o Marca, caso o cenário não mude nas próximas semanas, a possibilidade de uma nova saída por empréstimo ganhará ainda mais força.



Vale destacar que, na última temporada, em busca de uma convocação para a Copa do Mundo de 2026 — competição para a qual chegou a ser convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira —, Endrick foi emprestado ao Lyon, da França. Em 21 partidas, marcou oito gols e distribuiu sete assistências.





Real Madrid prepara reformulação no elenco



A diretoria do Real Madrid trabalha em uma operação para enxugar o elenco e considera as negociações fundamentais para abrir espaço para reforços e equilibrar as contas do clube.



A reformulação, no entanto, vai além do setor ofensivo. O zagueiro Raúl Asencio aparece como o principal candidato a deixar o clube, enquanto o meio-campista Camavinga também pode ser negociado caso chegue uma proposta considerada vantajosa. O argentino Franco Mastantuono, recém-contratado, é outro nome que pode ser emprestado para ganhar mais sequência.