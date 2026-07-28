CBF investiga craque da Série A por participação em esquema de apostas

O meio-campista argentino Luciano Acosta, do Fluminense, virou alvo de uma investigação da CBF por conta de um suposto esquema de favorecimento de apostas esportivas. Isso porque o relatório de uma empresa contratada pela Fifa, a Sportradar, apontou um volume de apostas suspeitas em um cartão amarelo do jogador no empate por 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 17 de julho.



Lucho Acosta negou irregularidades na advertência por meio da assessoria do Fluminense. “O Fluminense FC recebeu notificação sigilosa da CBF sobre o fato e informa que está à disposição para colaborar com os órgãos competentes. O atleta negou participação em qualquer tipo de irregularidade”, diz a nota.

Entenda a suposta irregularidade

A casa de apostas Stake reportou um volume anormal de apostas no cartão amarelo de Lucho Acosta no jogo contra o Bragantino, o que foi avisado para a Sportradar, empresa contratada pela Fifa para monitorar esse tipo de movimentação nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Em seguida, o caso chegou à CBF.



Foram constatadas apostas em criptomoedas, o que dificulta a localização do apostador.

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A confederação já fez as notificações para as autoridades públicas, como a Polícia Federal, Ministério Público e STJD, e aguarda retornos. O entendimento é que trata-se de uma apuração ainda preliminar, antes mesmo de uma fase investigatória.

O lance

No lance investigado, Lucho Acosta recebeu o cartão amarelo diante do Bragantino aos 47 minutos do segundo tempo, quando aconteceu uma confusão entre os jogadores dos dois times.



A briga se inicia longe de Lucho Acosta, mas o jogador argentino empurra Lucas Barbosa, do Bragantino, e depois o zagueiro Gustavo Marques, que também o empurra. Por isso, o árbitro David Lacerda indica o amarelo para Lucho.