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SONDAGEM

Joia brasileira entra no radar do Liverpool para substituir Salah

Jogador fez parte do elenco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

Gustavo Nascimento
Por
Rayan e Endrick comemoram gol contra o Panamá
Rayan e Endrick comemoram gol contra o Panamá - Foto: Mauro Pimentel | AFP

Após ser titular do Brasil na Copa do Mundo de 2026, o brasileiro Rayan entrou no radar do Liverpool para a próxima temporada, de acordo com o site Teamtalk. O clube inglês busca um substituto para o egípcio Mohamed Salah, seu principal jogador nos últimos anos, que deixou a equipe e negocia com times da Turquia e Arábia Saudita.

Ainda segundo o site, o brasileiro de 19 anos já despertava o interesse do Liverpool antes de deixar o Vasco da Gama rumo ao Bournemouth, em janeiro deste ano. Desde então, o os Reds mantiveram Rayan no radar e voltaram a discutir sua contratação durante a atual janela de transferências.

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O atacante teve uma rápida adaptação ao futebol inglês e encerrou a segunda metade da temporada em alta. Em apenas 13 partidas como titular na Premier League, marcou cinco gols e deu duas assistências, desempenho que lhe garantiu a convocação para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o Teamtalk, a diretoria do Liverpool já consultou o novo treinador, Andoni Iraola, sobre a contratação de Rayan. O espanhol trabalhou com o brasileiro no Bournemouth na última temporada e é um grande admirador do potencial do atacante.

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Concorrência

O Liverpool, no entanto, enfrenta forte concorrência, visto que a evolução de Rayan também é acompanhada por outros clubes de ponta do futebol europeu, como Barcelona, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain.

O Bournemouth, por sua vez, não pretende negociar o jogador neste momento. Embora o contrato preveja uma cláusula de rescisão de 130 milhões de libras, ela só poderá ser acionada a partir de 2027, o que dá ao clube inglês total controle sobre uma eventual negociação nesta janela de transferências.

Reds em busca de reforços para o ataque

A busca por um substituto para Salah fez o Liverpool ampliar a lista de possíveis reforços para o setor ofensivo. O principal objetivo da diretoria é o marfinense Yan Diomande, mas o jovem teria manifestado preferência por uma transferência para o Paris Saint-Germain, além de receber sondagens do Real Madrid.

Caso o clube francês consiga contratar Diomande, o Liverpool acredita que terá caminho livre para contratar Bradley Barcola, considerado internamente um dos nomes ideais para liderar a próxima geração do ataque da equipe.

Ainda segundo o Teamtalk, o Liverpool estuda outras alternativas no mercado enquanto monitora a situação de Barcola. Além de Rayan, os Reds observam os seguintes jogadores:

  • Ibrahim Mbaye, do PSG (18 anos)
  • Iliman Ndiaye, do Everton (26 anos)
  • Pedro Neto, do Chelsea (26 anos)
  • Yankuba Minteh, do Brighton (22 anos)
  • Antonio Nusa, do RB Leipzig (21 anos)
  • Said El Mala, do Colônia (19 anos)
  • Matias Fernandez-Pardo, do Lille (21 anos)

Além desses possíveis nomes, o time inglês já fechou a contratação de um atleta menos badalado, mas que participou da campanha da Espanha na Copa do Mundo de 2026: Victor Muñoz.

O Liverpool desembolsou 40 milhões de euros (R$ 237,7 milhões) para contar com o jogador de 22 anos, que se destacou com a camisa do Osasuna na última temporada. No entanto, 50% deste valor ficará com o Real Madrid, clube que revelou Muñoz.

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copa do mundo Futebol Liverpool Rayan transferências

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