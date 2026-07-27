Joia brasileira entra no radar do Liverpool para substituir Salah

Após ser titular do Brasil na Copa do Mundo de 2026, o brasileiro Rayan entrou no radar do Liverpool para a próxima temporada, de acordo com o site Teamtalk. O clube inglês busca um substituto para o egípcio Mohamed Salah, seu principal jogador nos últimos anos, que deixou a equipe e negocia com times da Turquia e Arábia Saudita.



Ainda segundo o site, o brasileiro de 19 anos já despertava o interesse do Liverpool antes de deixar o Vasco da Gama rumo ao Bournemouth, em janeiro deste ano. Desde então, o os Reds mantiveram Rayan no radar e voltaram a discutir sua contratação durante a atual janela de transferências.

O atacante teve uma rápida adaptação ao futebol inglês e encerrou a segunda metade da temporada em alta. Em apenas 13 partidas como titular na Premier League, marcou cinco gols e deu duas assistências, desempenho que lhe garantiu a convocação para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.



De acordo com o Teamtalk, a diretoria do Liverpool já consultou o novo treinador, Andoni Iraola, sobre a contratação de Rayan. O espanhol trabalhou com o brasileiro no Bournemouth na última temporada e é um grande admirador do potencial do atacante.

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Concorrência

O Liverpool, no entanto, enfrenta forte concorrência, visto que a evolução de Rayan também é acompanhada por outros clubes de ponta do futebol europeu, como Barcelona, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain.



O Bournemouth, por sua vez, não pretende negociar o jogador neste momento. Embora o contrato preveja uma cláusula de rescisão de 130 milhões de libras, ela só poderá ser acionada a partir de 2027, o que dá ao clube inglês total controle sobre uma eventual negociação nesta janela de transferências.

Reds em busca de reforços para o ataque

A busca por um substituto para Salah fez o Liverpool ampliar a lista de possíveis reforços para o setor ofensivo. O principal objetivo da diretoria é o marfinense Yan Diomande, mas o jovem teria manifestado preferência por uma transferência para o Paris Saint-Germain, além de receber sondagens do Real Madrid.



Caso o clube francês consiga contratar Diomande, o Liverpool acredita que terá caminho livre para contratar Bradley Barcola, considerado internamente um dos nomes ideais para liderar a próxima geração do ataque da equipe.



Ainda segundo o Teamtalk, o Liverpool estuda outras alternativas no mercado enquanto monitora a situação de Barcola. Além de Rayan, os Reds observam os seguintes jogadores:

Ibrahim Mbaye, do PSG (18 anos)

Iliman Ndiaye, do Everton (26 anos)

Pedro Neto, do Chelsea (26 anos)

Yankuba Minteh, do Brighton (22 anos)

Antonio Nusa, do RB Leipzig (21 anos)

Said El Mala, do Colônia (19 anos)

Matias Fernandez-Pardo, do Lille (21 anos)

Além desses possíveis nomes, o time inglês já fechou a contratação de um atleta menos badalado, mas que participou da campanha da Espanha na Copa do Mundo de 2026: Victor Muñoz.



O Liverpool desembolsou 40 milhões de euros (R$ 237,7 milhões) para contar com o jogador de 22 anos, que se destacou com a camisa do Osasuna na última temporada. No entanto, 50% deste valor ficará com o Real Madrid, clube que revelou Muñoz.