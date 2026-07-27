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FIGHT WEEK

Campeão olímpico baiano disputa título mundial de boxe em Las Vegas

Boxeador o norte-americano Raymond Muratalla no próximo sábado, 1º de agosto

Gustavo Nascimento
Por
Robson Conceição, boxeador baiano
Robson Conceição, boxeador baiano - Foto: Mikey Williams | TopRank

A Top Rank deu início oficialmente, nesta segunda-feira, 27, à Fight Week (semana de luta) do duelo entre o baiano Robson Conceição, campeão olímpico de boxe em 2016, e o norte-americano Raymond Muratalla, que ainda está invicto. Os dois vão entrar no ringue no próximo sábado, 1º de agosto, pela disputa do Título Mundial dos Leves (IBF).

A disputa acontece, em Las Vegas (EUA), com transmissão ao vivo para o Brasil pelo Canal Combate. Internacionalmente, o evento será distribuído pelas plataformas DAZN e TNT Sports.

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A equipe de Robson Conceição entra na reta final da preparação com confiança e foco total. Após um período de treinamento de alto nível em Las Vegas, o brasileiro busca fazer história mais uma vez e conquistar o título mundial da IBF na categoria dos leves e se tornar campeão mundial em uma segunda divisão.

Ao longo desta semana, os atletas cumprem a programação oficial do evento, que inclui coletiva de imprensa, media day, pesagem oficial e, por fim, a disputa do cinturão mundial.

Estamos preparados. Trabalhamos muito para esse momento e vamos deixar tudo dentro do ringue. É hora de escrever mais um capítulo na história do boxe brasileiro. Robson Conceição - Boxeador baiano

Confira o card do evento

Imagem ilustrativa da imagem Campeão olímpico baiano disputa título mundial de boxe em Las Vegas
Foto: Divulgação
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Tags

boxe esporte robson conceição título mundial

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