COPA DO MUNDO
Destaque da Copa, Vozinha tem salário revelado em novo clube
Goleiro foi um dos principais nomes de Cabo Verde no Mundial
O salário de Vozinha no Colo-Colo foi revelado pela imprensa chilena. De acordo com a Rádio ADN, o goleiro cabo-verdiano receberá 47 milhões de pesos chilenos por mês, valor equivalente a cerca de R$ 254 mil, em um contrato com duração de 18 meses.
Apesar de ser considerado um vencimento elevado dentro da realidade do futebol do Chile, o experiente jogador não chega ao clube como dono de uma das maiores remunerações do elenco.
A quantia representa pouco mais de 40% do salário de Arturo Vidal, principal nome da folha salarial do Colo-Colo, que recebe aproximadamente 114 milhões de pesos chilenos por mês, cerca de R$ 616 mil. Segundo a publicação, Vozinha ficará em uma faixa intermediária de salários no grupo.
Aos 40 anos, Vozinha ganhou destaque mundial durante a Copa do Mundo de 2026, quando foi um dos protagonistas da histórica campanha de Cabo Verde, com atuações marcantes contra Espanha e Argentina.
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Disputado no mercado
O bom desempenho no Mundial colocou Vozinha na mira de diversos clubes ao redor do mundo. o arqueiro chegou a ser procurado pelo Feira FC, conforme apurou o portal A TARDE. Equipes da Europa, Ásia e América do Norte também fizeram sondagens.
O jogador de 40 anos também foi oferecido a outros dois clubes brasileiros: Ceará e Atlético-GO. No entanto, nenhuma das equipes abriu negociações para contratá-lo.
Entre os interessados, o Inter Miami chegou a avançar nas tratativas. A equipe norte-americana, que tem Lionel Messi como principal estrela — adversário de Vozinha durante a Copa —, chegou a abrir negociações, mas não conseguiu concretizar o acordo antes do acerto com o Colo-Colo.