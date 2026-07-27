Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

COPA DO MUNDO

Destaque da Copa, Vozinha tem salário revelado em novo clube

Goleiro foi um dos principais nomes de Cabo Verde no Mundial

João Grassi
Por
Vozinha
Vozinha - Foto: Buda Mendes | Getty Images via AFP

O salário de Vozinha no Colo-Colo foi revelado pela imprensa chilena. De acordo com a Rádio ADN, o goleiro cabo-verdiano receberá 47 milhões de pesos chilenos por mês, valor equivalente a cerca de R$ 254 mil, em um contrato com duração de 18 meses.

Apesar de ser considerado um vencimento elevado dentro da realidade do futebol do Chile, o experiente jogador não chega ao clube como dono de uma das maiores remunerações do elenco.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A quantia representa pouco mais de 40% do salário de Arturo Vidal, principal nome da folha salarial do Colo-Colo, que recebe aproximadamente 114 milhões de pesos chilenos por mês, cerca de R$ 616 mil. Segundo a publicação, Vozinha ficará em uma faixa intermediária de salários no grupo.

Aos 40 anos, Vozinha ganhou destaque mundial durante a Copa do Mundo de 2026, quando foi um dos protagonistas da histórica campanha de Cabo Verde, com atuações marcantes contra Espanha e Argentina.

Leia Também:

MUNDO

Biólogo batiza nova espécie de molusco em homenagem ao goleiro Vozinha
Biólogo batiza nova espécie de molusco em homenagem ao goleiro Vozinha imagem

DE RIVAL A COMPANHEIRO?

Destaque da Copa do Mundo, Vozinha tem negociação avançada com time de Messi
Destaque da Copa do Mundo, Vozinha tem negociação avançada com time de Messi imagem

COPA DO MUNDO

Brasileiro tatua homenagem a Vozinha, goleiro de Cabo Verde; veja
Brasileiro tatua homenagem a Vozinha, goleiro de Cabo Verde; veja imagem

Disputado no mercado

O bom desempenho no Mundial colocou Vozinha na mira de diversos clubes ao redor do mundo. o arqueiro chegou a ser procurado pelo Feira FC, conforme apurou o portal A TARDE. Equipes da Europa, Ásia e América do Norte também fizeram sondagens.

O jogador de 40 anos também foi oferecido a outros dois clubes brasileiros: Ceará e Atlético-GO. No entanto, nenhuma das equipes abriu negociações para contratá-lo.

Entre os interessados, o Inter Miami chegou a avançar nas tratativas. A equipe norte-americana, que tem Lionel Messi como principal estrela — adversário de Vozinha durante a Copa —, chegou a abrir negociações, mas não conseguiu concretizar o acordo antes do acerto com o Colo-Colo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo Vozinha

Relacionadas

Mais lidas