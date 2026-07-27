Destaque da Copa, Vozinha tem salário revelado em novo clube

Siga o A TARDE no Google

O salário de Vozinha no Colo-Colo foi revelado pela imprensa chilena. De acordo com a Rádio ADN, o goleiro cabo-verdiano receberá 47 milhões de pesos chilenos por mês, valor equivalente a cerca de R$ 254 mil, em um contrato com duração de 18 meses.

Apesar de ser considerado um vencimento elevado dentro da realidade do futebol do Chile, o experiente jogador não chega ao clube como dono de uma das maiores remunerações do elenco.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A quantia representa pouco mais de 40% do salário de Arturo Vidal, principal nome da folha salarial do Colo-Colo, que recebe aproximadamente 114 milhões de pesos chilenos por mês, cerca de R$ 616 mil. Segundo a publicação, Vozinha ficará em uma faixa intermediária de salários no grupo.

Aos 40 anos, Vozinha ganhou destaque mundial durante a Copa do Mundo de 2026, quando foi um dos protagonistas da histórica campanha de Cabo Verde, com atuações marcantes contra Espanha e Argentina.

Disputado no mercado

O bom desempenho no Mundial colocou Vozinha na mira de diversos clubes ao redor do mundo. o arqueiro chegou a ser procurado pelo Feira FC, conforme apurou o portal A TARDE. Equipes da Europa, Ásia e América do Norte também fizeram sondagens.

O jogador de 40 anos também foi oferecido a outros dois clubes brasileiros: Ceará e Atlético-GO. No entanto, nenhuma das equipes abriu negociações para contratá-lo.

Entre os interessados, o Inter Miami chegou a avançar nas tratativas. A equipe norte-americana, que tem Lionel Messi como principal estrela — adversário de Vozinha durante a Copa —, chegou a abrir negociações, mas não conseguiu concretizar o acordo antes do acerto com o Colo-Colo.