COPA DO MUNDO
Procurado por time baiano, Vozinha é anunciado em novo clube após Copa
Goleiro de Cabo Verde foi um dos destaques do Mundial de 2026
Um dos grandes nomes da Copa do Mundo de 2026, Vozinha foi anunciado como reforço do Colo-Colo nesta sexta-feira. O goleiro cabo-verdiano, que se destacou no Mundial, estava livre no mercado e chega ao clube chileno sem custos.
Antes de acertar com a equipe de Santiago, o arqueiro chegou a ser procurado pelo Feira FC, conforme apurou o portal A TARDE.
O Colo-Colo oficializou a contratação por meio das redes sociais, com a mensagem: “Bem-vindo, te esperamos no Estádio Monumental”.
Vozinha estava sem clube desde o fim do contrato com o Chaves, de Portugal, em junho. Titular da seleção de Cabo Verde, ele ganhou projeção internacional durante a Copa do Mundo ao ajudar seu país a alcançar a segunda fase. A campanha terminou com uma derrota por 3 a 2 para a Argentina, na prorrogação.
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Disputado no mercado
O bom desempenho no Mundial colocou Vozinha na mira de diversos clubes ao redor do mundo. Além do interesse do Feira FC, equipes da Europa, Ásia e América do Norte buscaram informações sobre a situação do goleiro.
O jogador de 40 anos também foi oferecido a outros dois clubes brasileiros: Ceará e Atlético-GO. No entanto, nenhuma das equipes abriu negociações para contratá-lo.
Entre os interessados, o Inter Miami chegou a avançar nas tratativas. A equipe norte-americana, que tem Lionel Messi como principal estrela — adversário de Vozinha durante a Copa —, chegou a abrir negociações, mas não conseguiu concretizar o acordo antes do acerto com o Colo-Colo.