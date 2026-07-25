Procurado por time baiano, Vozinha é anunciado em novo clube após Copa

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Um dos grandes nomes da Copa do Mundo de 2026, Vozinha foi anunciado como reforço do Colo-Colo nesta sexta-feira. O goleiro cabo-verdiano, que se destacou no Mundial, estava livre no mercado e chega ao clube chileno sem custos.

Antes de acertar com a equipe de Santiago, o arqueiro chegou a ser procurado pelo Feira FC, conforme apurou o portal A TARDE.

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O Colo-Colo oficializou a contratação por meio das redes sociais, com a mensagem: “Bem-vindo, te esperamos no Estádio Monumental”.

Vozinha estava sem clube desde o fim do contrato com o Chaves, de Portugal, em junho. Titular da seleção de Cabo Verde, ele ganhou projeção internacional durante a Copa do Mundo ao ajudar seu país a alcançar a segunda fase. A campanha terminou com uma derrota por 3 a 2 para a Argentina, na prorrogação.

Disputado no mercado

O bom desempenho no Mundial colocou Vozinha na mira de diversos clubes ao redor do mundo. Além do interesse do Feira FC, equipes da Europa, Ásia e América do Norte buscaram informações sobre a situação do goleiro.

O jogador de 40 anos também foi oferecido a outros dois clubes brasileiros: Ceará e Atlético-GO. No entanto, nenhuma das equipes abriu negociações para contratá-lo.

Entre os interessados, o Inter Miami chegou a avançar nas tratativas. A equipe norte-americana, que tem Lionel Messi como principal estrela — adversário de Vozinha durante a Copa —, chegou a abrir negociações, mas não conseguiu concretizar o acordo antes do acerto com o Colo-Colo.