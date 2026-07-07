Clube baiano que negocia com Vozinha busca acesso histórico à Série A

Clube da Série B do Campeonato Baiano que mira a contratação do goleiro Josimar Dias, o Vozinha, destaque da Copa do Mundo 2026 por Cabo Verde, o Feira Futebol Clube está próximo de dar o seu primeiro grande passo no futebol.

Em seu primeiro ano jogando profissionalmente, o Alviverde terminou a primeira fase da Segunda Divisão na quarta colocação, com 19 pontos somados em nove rodadas. A posição garantiu uma vaga na semifinal da competição, que será disputada contra um adversário complicado.

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O Feira FC vai encarar o Fluminense de Feira, que foi líder da Série B na fase de pontos corridos, onde conquistou 25 pontos e não perdeu. Foram oito vitórias e um empate somados em nove partidas durante o período.

O confronto é dividido em jogos de ida e volta, e tem uma conta simples: quem vencer, garante o acesso à Série A do Baianão. Do outro lado da chave, o Barreiras e o SSA FC também disputam a classificação histórica.

Feira FC e Fluminense se enfrentam pelo primeiro jogo no próximo domingo, 12, às 15h, na Arena Cajueiro, e voltam a decidir a vaga no dia 19 de julho, no mesmo horário, no Estádio Alberto Oliveira.

Feira quer contratar o Vozinha

Em entrevista ao portal A TARDE, o investidor do Feira, Neto Lima, ressaltou o objetivo da busca pelo acesso. De acordo com o empresário, o próximo passo seria a "conquista do calendário nacional".

"O objetivo após a conquista do acesso é, definitivamente, a conquista do calendário nacional: Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão Série D. É o próximo passo do nosso projeto, mas antes, com muita humildade e pés no chão, precisamos focar e trabalhar bastante nos dois jogos que se aproximam da Série B do Baiano", disse Neto Lima.

A contratação do goleiro Vozinha, inclusive, faz parte do objetivo de crescer dentro e fora de campo. Conforme apurou o portal A TARDE, o Feira enxerga o jogador como um nome de potencial para ajudar a equipe em meio à grande projeção Mundial que ele teve durante a Copa.

Apesar disso, a diretoria considera a negociação como difícil por causa da concorrência. Depois das atuações contra Espanha e Argentina, Vozinha ficou muito valorizado no mercado da bola