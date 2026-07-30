Clube tradicional de 114 anos é extinto após dívida de R$ 136 milhões

O Brescia, um dos clubes mais tradicionais do futebol italiano, teve a falência decretada pela Justiça da Itália e encerrou oficialmente sua história após 114 anos de existência. O Tribunal de Brescia determinou a liquidação judicial da sociedade responsável pela equipe, que acumulava uma dívida superior a € 20 milhões, valor equivalente a cerca de R$ 136 milhões.

A decisão encerra a trajetória de uma agremiação que teve papel importante no futebol italiano, seja pela passagem de grandes nomes do esporte ou pela revelação de talentos que marcaram gerações. O clube contou com jogadores históricos como Roberto Baggio e Pep Guardiola, além de ter revelado atletas como Andrea Pirlo e Sandro Tonali.





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Crise financeira e rebaixamento aceleraram o fim do Brescia

O processo de falência foi consequência de uma grave crise financeira enfrentada pelo clube nos últimos anos. Na temporada mais recente, o Brescia sofreu uma punição com perda de pontos por irregularidades relacionadas ao pagamento de salários e contribuições.

A penalização contribuiu para o rebaixamento da equipe, que posteriormente não conseguiu atender às exigências necessárias para disputar a Serie C. Sem licença para participar do futebol profissional, a sociedade responsável pelo clube entrou em insolvência e teve a liquidação decretada pelo tribunal.

O empresário Massimo Cellino, proprietário do Brescia, ainda tentou impedir o encerramento das atividades por meio de um plano de recuperação financeira, mas a proposta acabou rejeitada pela Justiça italiana.

Clube teve Baggio, Guardiola e marcou história na Itália

Fundado em 1911, o Brescia disputou 23 temporadas da primeira divisão italiana e viveu seu período de maior destaque no início dos anos 2000. Entre 2000 e 2004, Roberto Baggio defendeu a equipe e encerrou sua carreira profissional vestindo a camisa do clube.

Outro nome de peso que passou pelo Brescia foi Pep Guardiola. Antes de iniciar sua trajetória como treinador de sucesso, o espanhol atuou pelo clube italiano na reta final da carreira como jogador.





Formação de talentos foi uma das marcas do Brescia





Além de receber grandes estrelas do futebol mundial, o Brescia também ficou conhecido pelo trabalho de formação de jogadores. Andrea Pirlo iniciou sua carreira profissional no clube antes de se consolidar como um dos maiores meio-campistas da história da Itália, com passagens marcantes por Milan, Juventus e pela seleção italiana.



Anos depois, Sandro Tonali seguiu um caminho semelhante. Revelado pelas categorias de base do Brescia, o volante ganhou destaque no futebol italiano e se tornou mais uma das grandes joias produzidas pela equipe.





Com a falência decretada, o Brescia encerra uma história centenária marcada por tradição, grandes jogadores e uma contribuição relevante para o futebol italiano.