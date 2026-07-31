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COPA DO MUNDO

Anunciado em clube chileno, Vozinha muda planos e negocia novo destino

Goleiro foi destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo

João Grassi
Por
Vozinha
Vozinha - Foto: Buda Mendes | Getty Images via AFP

Destaque de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, o goleiro Vozinha está próximo de definir seu futuro no futebol. Aos 40 anos, o arqueiro negocia os últimos detalhes para acertar com o Berkane, do Marrocos, após mudar de planos nos últimos dias. As informações são do jornalista Raphael Bózeo.

Inicialmente, Vozinha havia sido anunciado pelo Colo-Colo, do Chile, na última sexta-feira, 24. O clube, inclusive, chegou a publicar nas redes sociais uma mensagem de boas-vindas ao jogador, acompanhada de uma imagem mencionando sua chegada ao Estádio Monumental.

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A chegada do goleiro a Santiago foi adiada sucessivamente. Previsto para desembarcar na terça-feira, 28, o cronograma foi alterado para quarta, 29, e, posteriormente, novamente modificado.

Mesmo com a expectativa de chegada na quinta, 30, o jogador cabo-verdiano não apareceu na capital chilena, gerando dúvidas sobre a transferência.

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Vozinha aguardado em Marrocos

Diante desse cenário, o destino de Vozinha mudou. Agora, o goleiro é aguardado no Marrocos, onde o Berkane avança nas tratativas.

O clube também negocia com o técnico Bubista, que comandou a seleção de Cabo Verde no Mundial. Após a definição com o treinador, a equipe marroquina deve formalizar uma proposta ao atleta.

De acordo com Bózeo, Vozinha aguarda a oferta oficial para tomar a decisão final sobre seu próximo clube.

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