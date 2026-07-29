SEGUNDAS INTENÇÕES?
Diplomatas de Trump com vistos negados tinham encontro com Flávio
Emissários dos EUA viriam ao Brasil com a justificativa oficial de discutirem liberdade de expressão
Os funcionários do Departamento de Estado dos EUA, Riley M. Barnes, secretário-assistente do Escritório de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, e Samuel D. Samson, secretário-assistente adjunto do mesmo escritório, revelaram a intenção de se encontrarem com o candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro.
Os dois funcionários do governo Trump que viriam ao Brasil com a justificativa oficial de discutirem liberdade de expressão no contexto das eleições, tiveram os vistos negados pelo Itamaraty na sexta-feira, 29.
Ao mesmo tempo em que fizeram os pedidos de visto às autoridades brasileiras em Washington, a dupla solicitou que a Embaixada americana em Brasília marcasse conversas para eles com membros do governo.
Nos contatos para a marcação dessas conversas, os diplomatas americanos relataram a intenção de também se encontrarem com Flávio. A informação do jornal O Globo.
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Risco
A avaliação do governo brasileiro para negar os vistos levou em consideração que o pedido ocorreu em um momento em que Flávio questionou as urnas eletrônicas, inclusive em um evento com diplomatas. Foi constatado um risco de instrumentalização da visita em um contexto pré-eleitoral.
Uma reportagem do Washington Post publicada na última sexta-feira informou que o governo de Donald Trump planejava enviar ao Brasil funcionários para questionar a integridade das urnas eletrônicas.