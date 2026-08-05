Alfredo Gaspar será o vice de Flávio Bolsonaro na chapa presidencial

A espera acabou. O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) será o candidato a vice-presidente na chapa encabeçada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições de outubro deste ano. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 5, último dia das convenções partidárias.

Em discurso, Flávio destacou a atuação do parlamentar na segurança pública e a ligação dele com o berço eleitoral, Alagoas.

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"É uma pessoa que eu aprendi a admirar, todos vocês aqui aprenderam a admirar pela coragem, honestidade, pela sua história em frente à segurança pública. Alguém que já foi promotor de Justiça, chefe de Ministério Público do seu estado", disse Flávio.

"Alguém que enfrentou e defendeu os nossos aposentados na CPMI do INSS. Alguém que pediu a prisão do Lulinha porque tinha culpa no cartório. E alguém que representa o Nordeste de fato", acrescentou.

Comprometimento com o projeto de governo

Em resposta, na sua vez de falar, Gaspar agradeceu a Flávio pela confiança e se comprometeu com o projeto de governo. "Vossa Excelência escolheu uma pessoa simples, nordestina, mas com uma história de vida de muito trabalho", disse.

"E estar aqui, de cabeça erguida, para dizer que ao seu lado marcharei para a gente transformar esse Brasil num local justo e decente. Eu sinto uma falta grande hoje de duas pessoas: do meu pai, que está no céu, e do seu pai, que está em cativeiro", completou.



Quem é Alfredo Gaspar?

Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, de 55 anos, é advogado com pós-graduação em Direito Público e exerce seu primeiro mandato como deputado federal por Alagoas desde 2023, pelo União Brasil.

Na Câmara dos Deputados, atuou em comissões como Constituição e Justiça, Segurança Pública e Relações Exteriores, além de participar de CPIs e de colegiados voltados a temas como Direito Digital e Inteligência Artificial. Também coordenou a comissão externa que acompanha o afundamento do solo em bairros de Maceió.

Foto: : Andressa Anholete/Agência Senado

Antes de ingressar na política, foi promotor de Justiça do Ministério Público de Alagoas por mais de duas décadas, chegando ao cargo de procurador-geral de Justiça. Também comandou a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas em dois períodos, entre 2015 e 2016 e de 2021 a 2022.