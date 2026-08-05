Tecnologia usada na Bahia será levada para todo país, diz secretário

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A tecnologia usada na Bahia para prestação de serviços ao cidadão será ampliada para todo o Brasil. A ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, esteve em Salvador nesta quarta-feira, 5, para acompanhar a emissão da Carteira Nacional de Identidade (CNI) na unidade SAC da Nova Rodoviária, em Águas Claras.

O secretário de Administração do Estado (Saeb), Rodrigo Pimentel, disse que a visita da ministra é um reconhecimento do trabalho realizado no estado.

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“A ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, que veio aqui in loco para conhecer a experiência para poder aplicar em todo o país, e aproveitou para conhecer as instalações aqui na Bahia, que é o único estado que faz a captação biométrica integrada com o Detran”, disse Rodrigo.

Integração GovBR e SAC

Na ocasião, a ministra também destacou a ampliação dos serviços digitais do governo federal e a necessidade de manter canais presenciais de atendimento à população durante visita ao Balcão em Salvador.

“A gente fez um trabalho de integração federativa dos serviços digitais. O Gov.br hoje dá acesso, além dos 5 mil serviços federais, a mais de quase 8 mil serviços estaduais e municipais. E, para a Bahia, a gente fez um trabalho, desde o início da nossa gestão, de integrar serviço”, afirmou.