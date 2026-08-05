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POLÍTICA

Flávio Bolsonaro diz que fez duas filhas para cuidarem dele na velhice

Declaração foi feita durante evento que oficializou Alfredo Gaspar como vice

Isabela Cardoso
Por
Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro - Foto: Geraldo Magela | Agência Senado
Eleições 2026

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, nesta quarta-feira, 5, que teve duas filhas para que elas cuidem dele quando envelhecer.

A declaração foi feita durante um evento político em que anunciou o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) como candidato a vice em sua chapa.

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Ao falar sobre o papel das mulheres no cuidado com familiares, o senador disse que elas costumam assumir essa responsabilidade dentro das famílias.

"Muitas vezes, na grande parte das vezes, quem tem que tomar conta dos idosos são as mulheres. Eu fiz duas filhas exatamente para isso. Quando eu ficar velhinho, eu vou ter quem vai tomar conta de mim porque as mulheres são assim: são família, são coração, são sentimento, são sensibilidade", afirmou.

Flávio Bolsonaro é pai de duas meninas, de 12 e 14 anos.

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Tal pai, tal filho

O comentário de Flávio Bolsonaro também remete a uma declaração feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2017, quando falou sobre o nascimento de Laura, sua única filha mulher. Na época, o então deputado afirmou que, após ter quatro filhos homens, "deu uma fraquejada" e nasceu uma menina.

"Eu tenho cinco filhos. Foram quatro homens, aí, no quinto, eu dei uma fraquejada e veio uma mulher", disse o ex-presidente.

Embora tenham ocorrido em momentos diferentes, as duas declarações associam as mulheres da família a papéis específicos. Enquanto Jair Bolsonaro se referiu ao nascimento da filha como resultado de uma "fraquejada", Flávio afirmou que teve duas filhas para que elas cuidem dele na velhice.

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eleições 2026 Flávio Bolsonaro Política

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