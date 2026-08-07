Candidato à Presidência declara quase R$ 180 milhões em bens ao TSE

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O candidato à Presidência da República em 2026, Romeu Zema (Novo), declarou ter um patrimônio de bens avaliado em R$ 178.707.610,09. As informações constam no portal DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em relação a 2022, quando concorreu à reeleição ao governo de Minas Gerais, o aumento foi de 37%.

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A maior parte desse total, R$ 94.498.898, é oriunda de participação em holding familiar. Ainda há R$ 56.218.194,15 em um fundo de investimento multimercado e outros R$ 16.834.806 em participação em instituição financeira.

Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência da República - Foto: ANTONIO AUGUSTO

Mais patrimônio

A "fortuna" de Romeu Zema ainda tem outros destaques chamativos:

R$ 3.666.680,00 de participação em uma seguradora;

de participação em uma seguradora; R$ 1.556.006,67 em fundo de investimento em ações;

em fundo de investimento em ações; R$ 3.964.283,93 em aplicações de renda fixa;

em aplicações de renda fixa; R$ 704.864,25 em um imóvel residencial reformado;

em um imóvel residencial reformado; R$ 70 mil de um terreno recebido em doação;

de um terreno recebido em doação; R$ 47 mil de participação em empresa imobiliária.

Perfil de Romeu Zema no portal DivulgaCand, do TSE - Foto: Reprodução/TSE

Perfil de Romeu Zema

Mineiro de Araxá, Romeu Zema tem 61 anos e se apresentou como empresário, branco e divorciado em informações relatadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Zema teve candidatura oficializada em julho

No final de julho, o partido Novo oficializou a candidatura do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à Presidência da República.

Em ato político na capital federal, a cúpula da sigla apresentou o gestor mineiro como alternativa à polarização, apoiando o discurso na eficiência administrativa, enxugamento do estado e combate à corrupção, além de direcionar duras críticas à gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Lula ficou procurando um boi de piranha para ser candidato em Minas Gerais. Rodrigo Pacheco tirou o corpo fora, depois foi a prefeita de Contagem. E ele lançou à força agora o Patrus, pelo menos para falar que está disputando. Todo mundo fugindo de carregar esse ônus [...] Eu recomendaria a eles nem disputar a eleição, porque vão dar vexame lá”, disse o postulante.