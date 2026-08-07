Vai desistir? Brecha em ata do PL permite recuo de vice de Flávio

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Uma brecha na ata da Executiva Estadual do Partido Liberal (PL) de Alagoas permite ao deputado Alfredo Gaspar (PL) retornar automaticamente à disputa ao Senado. A medida foi tomada após a escolha de Gaspar para compor a chapa presidencial como vice de Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O documento revoga a indicação feita pela convenção estadual para a disputa ao Senado, mas ressalta que a decisão decorre “exclusivamente” da escolha do parlamentar pelo Diretório Nacional para concorrer ao cargo de vice-presidente. As informações são da CNN.

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Na prática, o partido criou uma espécie de salvaguarda jurídica. A ata estabelece uma condição, segundo a qual, se Alfredo Gaspar deixar de ser candidato a vice-presidente antes do registro definitivo da chapa ou durante o processo eleitoral, a revogação perde efeito automaticamente.

Temor

Embora a justificativa formal da ata seja exclusivamente a indicação de Gaspar para a chapa presidencial, a decisão ocorre em meio a uma discussão no PL sobre a escolha por Gaspar.

Nos bastidores, aliados admitem que a indicação divide opiniões. Parte da resistência está relacionada à acusação de estupro de vulnerável, a qual o parlamentar nega.

Além disso, rumores de bastidores ainda apontam a possibilidade de uma surpresa na chapa. Conforme o colunista do UOL, Leonardo Sakamoto, Flávio pode colocar a madrasta dele e ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro como a vice.

De acordo com Sakamoto, Michelle já estaria em negociações para assumir a posição de vice na chapa de Flávio. A mudança também é vista como uma estratégia de fortalecer a chapa que vem perdendo eleitorado feminino.