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ELEIÇÕES 2026

Flávio deixa Ciro Nogueira fora de apoios ao Senado após desgaste

Candidato à Presidência pelo PL se afastou do aliado após operação da PF

Ane Catarine
Por
Os senadores Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro
Os senadores Ciro Nogueira e Flávio Bolsonaro - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Eleições 2026

O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), não incluiu o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro do governo Jair Bolsonaro (PL), entre os candidatos ao Senado que receberão apoio da campanha nas eleições de 2026.

Durante uma transmissão ao vivo realizada na quinta-feira, 6, Flávio apresentou os nomes apoiados para a disputa ao Senado. No Piauí, onde serão eleitos dois senadores, o presidenciável declarou apoio apenas a Tiago Junqueira (PL).

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A ausência de Ciro ocorre após o desgaste provocado por uma operação da Polícia Federal (PF) que investigou supostas ligações do senador com Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

Após a ação policial, a campanha de Flávio passou a adotar uma postura de distanciamento em relação a Ciro, que também é presidente nacional do PP.

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Sem apoio do PP

Apesar do distanciamento, Flávio voltou a buscar apoio do PP próximo ao prazo final para a definição das chapas eleitorais. A tentativa ocorreu durante as articulações para indicar a senadora Tereza Cristina (PP-MS) como vice na chapa presidencial.

A senadora teria demonstrado disposição para assumir a vaga, mas a maioria dos dirigentes estaduais do PP decidiu manter a posição de neutralidade na disputa presidencial.

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Ciro Nogueira Flávio Bolsonaro pl pp

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