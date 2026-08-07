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ELEIÇÕES

Haddad detona escolha de vice de Flávio: "Uma das piores"

Candidato ao governo de São Paulo comparou Alfredo Gaspar com Geraldo Alckmin, vice de Lula

Yuri Abreu
Por
Fernando Haddad
Fernando Haddad - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Eleições 2026

O candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), detonou a escolha do deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) como vice de Flávio Bolsonaro (PL), afirmando que a decisão foi "uma das piores" a ser tomada pelo grupo de oposição ao presidente Lula (PT).

“Acredito que tenha sido uma das piores [escolhas] que eu poderia imaginar. Eu não poderia imaginar a ousadia de colocar alguém tão pouco qualificado nessa posição”, desdenhou Haddad em entrevista à imprensa de São Paulo, na quinta-feira, 6.

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Comparação entre vices

O postulante ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, fez um paralelo entre o deputado alagoano e o vice de Lula, Geraldo Alckmin (PSB).

Alckmin e Lula
Alckmin e Lula - Foto: João Valadares

"Imagina, de um lado você tem Geraldo Alckmin, quatro vezes governador de São Paulo, vereador, deputado estadual, deputado federal, ministro de Desenvolvimento. Um que ocupou todos os cargos com 50 anos de vida pública. E o outro, não dá nem para comparar", completou Fernando Haddad.

Isolamento

Na ocasião, o ex-ministro da Fazenda do governo Lula 3 avaliou que Flávio está isolado na corrida presidencial, já que tem uma chapa sem coligações. Lula, por sua vez, tem o apoio dos seguintes partidos:

  • PSOL;
  • PSB;
  • PDT;
  • Rede;
  • PCdoB;
  • PV.

A escolha do senador por alguém do próprio PL ocorreu depois de as legendas PP e Republicanos decidirem manter neutralidade na corrida ao Planalto.

Alfredo Gaspar e Flávio Bolsonaro
Alfredo Gaspar e Flávio Bolsonaro - Foto: Beto Barata/PL
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Alfredo Gaspar eleições 2026 Fernando Haddad Flávio Bolsonaro Geraldo Alckmin

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