Flávio admite que Alfredo Gaspar foi escolhido vice “em cima da hora”

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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), admitiu na quinta-feira, 6, que a escolha do deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) como candidato a vice-presidente na chapa foi feita "em cima da hora".

A declaração contraria o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que havia afirmado um dia antes que o nome estava definido havia seis meses.

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Durante a tradicional live semanal, Flávio explicou que a prioridade era formar uma chapa com uma candidata de outro partido para ampliar o tempo de propaganda eleitoral na televisão e no rádio.

Como as negociações não avançaram, o PL acabou optando por uma chapa formada apenas por filiados da legenda.

"Eu não entendi, o Valdemar falou na hora lá 'estamos aqui há seis meses guardando esse nome'. Pô, presidente, não foi isso. Realmente foi em cima da hora. Todo mundo sabe da minha tentativa de buscar uma mulher", disse o senador ao desmentir o presidente do PL.

Embora não tenha citado nomes, as principais cotadas para ocupar a vaga de vice eram a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e a economista Daniella Marques, ligada ao Republicanos.

As negociações perderam força depois que PP, Republicanos e outras siglas decidiram permanecer neutros na disputa presidencial, sem integrar formalmente a chapa do PL.

Mulher do PL como vice

Na live, Flávio não explicou por que descartou uma candidata do próprio partido. Michelle Bolsonaro (PL-DF) e a deputada Priscila Costa (PL-CE) chegaram a ser consultadas.

A ex-primeira-dama recusou o convite, enquanto a parlamentar cearense aceitou a possibilidade de integrar a chapa.