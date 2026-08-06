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ELEIÇÕES 2026

Lula abre 11 pontos sobre Flávio na imagem positiva entre eleitores

Pesquisa AtlasIntel avaliou os principais nomes da disputa presidencial

Ane Catarine
Por
Imagem ilustrativa da imagem Lula abre 11 pontos sobre Flávio na imagem positiva entre eleitores
Foto: Ricardo Stuckert/PR
Eleições 2026

A pouco menos de dois meses do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro, a disputa pela Presidência da República começa a mostrar diferenças na percepção dos eleitores sobre os principais candidatos.

Segundo o levantamento Latam Pulse Brasil, realizado pela AtlasIntel em parceria com a Bloomberg e divulgado nesta quinta-feira, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na avaliação de imagem entre os eleitores.

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O petista registra 48% de imagem positiva, enquanto 52% dos entrevistados afirmam ter uma percepção negativa do presidente.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, apresenta uma avaliação mais desfavorável no levantamento: 37% dos entrevistados têm uma imagem positiva do senador, enquanto 59% avaliam sua imagem de forma negativa.

O peso das políticas com impacto direto no bolso

A avaliação positiva de Lula está relacionada, segundo o levantamento, à percepção dos brasileiros sobre medidas do governo que têm efeito direto na renda e no acesso a serviços públicos.

O relatório aponta que 10 das 12 políticas avaliadas apresentam saldo positivo entre os entrevistados.

Entre as ações com maior aprovação estão:

Essas medidas funcionam como um ponto de sustentação para a imagem do governo, especialmente em um cenário no qual outras áreas da gestão, como a política fiscal, ainda enfrentam resistência de parte da população.

Desafios para a oposição

Na disputa pelo campo da direita, Flávio Bolsonaro aparece com o desafio de ampliar sua aceitação além da base política ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com a análise do relatório, a imagem do senador foi afetada por desgastes recentes, como a repercussão envolvendo o financiamento de um filme sobre Jair Bolsonaro com recursos do Banco Master, além da dificuldade de se firmar como principal herdeiro político do pai.

O cenário aponta para uma oposição ainda em busca de uma liderança com maior capacidade de mobilização e identificação junto ao eleitorado.

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Influência das redes sociais na eleição

Apesar da vantagem de Lula na avaliação de imagem, o levantamento aponta que a disputa eleitoral de 2026 também será influenciada pelo ambiente digital.

Segundo a pesquisa, 71,4% dos brasileiros acreditam que influenciadores digitais terão papel decisivo na eleição presidencial.

Além disso, quase 30% dos eleitores afirmam já ter mudado de opinião política após consumir conteúdos de influenciadores.

Metodologia

A pesquisa ouviu 5.021 pessoas maiores de 18 anos em todo o Brasil, entre os dias 22 e 27 de julho de 2026. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos.

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eleições 2026 Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro Lula

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