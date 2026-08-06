Lula abre 11 pontos sobre Flávio na imagem positiva entre eleitores

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A pouco menos de dois meses do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro, a disputa pela Presidência da República começa a mostrar diferenças na percepção dos eleitores sobre os principais candidatos.

Segundo o levantamento Latam Pulse Brasil, realizado pela AtlasIntel em parceria com a Bloomberg e divulgado nesta quinta-feira, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na avaliação de imagem entre os eleitores.

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O petista registra 48% de imagem positiva, enquanto 52% dos entrevistados afirmam ter uma percepção negativa do presidente.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, apresenta uma avaliação mais desfavorável no levantamento: 37% dos entrevistados têm uma imagem positiva do senador, enquanto 59% avaliam sua imagem de forma negativa.

O peso das políticas com impacto direto no bolso

A avaliação positiva de Lula está relacionada, segundo o levantamento, à percepção dos brasileiros sobre medidas do governo que têm efeito direto na renda e no acesso a serviços públicos.

O relatório aponta que 10 das 12 políticas avaliadas apresentam saldo positivo entre os entrevistados.

Entre as ações com maior aprovação estão:

gratuidade de medicamentos na Farmácia Popular: 82% de aprovação;

isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil: 79% de aprovação.

Essas medidas funcionam como um ponto de sustentação para a imagem do governo, especialmente em um cenário no qual outras áreas da gestão, como a política fiscal, ainda enfrentam resistência de parte da população.

Desafios para a oposição

Na disputa pelo campo da direita, Flávio Bolsonaro aparece com o desafio de ampliar sua aceitação além da base política ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com a análise do relatório, a imagem do senador foi afetada por desgastes recentes, como a repercussão envolvendo o financiamento de um filme sobre Jair Bolsonaro com recursos do Banco Master, além da dificuldade de se firmar como principal herdeiro político do pai.

O cenário aponta para uma oposição ainda em busca de uma liderança com maior capacidade de mobilização e identificação junto ao eleitorado.

Influência das redes sociais na eleição

Apesar da vantagem de Lula na avaliação de imagem, o levantamento aponta que a disputa eleitoral de 2026 também será influenciada pelo ambiente digital.

Segundo a pesquisa, 71,4% dos brasileiros acreditam que influenciadores digitais terão papel decisivo na eleição presidencial.

Além disso, quase 30% dos eleitores afirmam já ter mudado de opinião política após consumir conteúdos de influenciadores.

Metodologia

A pesquisa ouviu 5.021 pessoas maiores de 18 anos em todo o Brasil, entre os dias 22 e 27 de julho de 2026. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos.