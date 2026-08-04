Flávio Bolsonaro recebe "não" do Republicanos para chapa presidencial

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O Republicanos recusou o convite do PL para integrar a chapa de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República. Além da aliança formal, a legenda declinou ainda da indicação à vice.

A posição do Republicanos veio após consulta interna realizada junto a todos os diretórios estaduais. O levantamento mostrou que 17 deles optaram pela independência institucional na disputa presidencial. Nove unidades manifestaram preferência pelo candidato do PL.

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O presidente do partido, Marcos Pereira (SP), já havia sinalizado apoio a Flávio no último sábado, 1º, quando afirmou que ele era seu candidato à presidência “em São Paulo”.

Porém, depois da decisão do partido, o dirigente afirmou que foi um voto "vencido". “Não posso sobrepor ao deliberado pela ampla maioria”, declarou ele ao Poder 360, ainda que mantenha o apoio a Flávio.

Como fica a vice?

Com a decisão do Republicanos, Flávio segue em busca de uma candidata a vice-presidente até a próxima quarta-feira, 5, com o fim das convenções partidárias. O senador dá preferência a uma mulher para ocupar a vaga, a fim de se aproximar do eleitorado feminino.

Entre os nomes cotados estava a ex-presidente da Caixa, Daniella Marques (Republicanos). Com a postura adotada pelo partido, uma composição de chapa com ela ficou dificultada.

Além dela, o outro nome cotado ao posto é o da presidente do Podemos, Renata Abreu (SP).



Neutralidade

O Republicanos é um dos partidos em que o presidente do PT, Edinho Silva, entrou com tratativas para que adotassem neutralidade na eleição presidencial.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) são 2 nomes que trabalham nessa direção pela proximidade com Lula e pela influência do petista na região Nordeste.