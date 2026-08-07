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RESPOSTA

Aliados de Lula querem apresentador de TV para embate contra Flávio

Ideia é utilizar apresentador para expor denúncias envolvendo senador

Yuri Abreu
Por
Presidente Lula (PT)
Presidente Lula (PT) - Foto: Foto: Ricardo Stuckert
Eleições 2026

A campanha de Lula à reeleição ao Palácio do Planalto pode usar o apresentador José Luiz Datena como trunfo para fazer ataques ao candidato Flávio Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral na TV.

A sugestão para isso partiu de aliados do petista a integrantes da campanha dele à reeleição. A ideia é a de que Datena apareça nas inserções, expondo denúncias e casos negativos envolvendo o liberal, conforme o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

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A avaliação é a de que o apresentador teria credibilidade para explorar denúncias, como as que envolvem a relação do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Datena está longe das telas desde junho, quando deixou a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para disputar as eleições de 2026. O apresentador concorrerá a uma vaga de deputado federal pelo PSB de São Paulo.

Lula e José Luiz Datena
Lula e José Luiz Datena - Foto: Ricardo Stuckert | Secom

Resposta a Gaspar

A iniciativa surgiu como uma resposta ao movimento de integrantes da campanha de Flávio para usar o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), vice na chapa, nos programas eleitorais.

A ideia é usar o histórico de Gaspar como relator da CPMI do INSS para dar peso às acusações envolvendo pessoas próximas ao presidente, segundo a coluna Radar, da revista Veja.

Desta forma, no entorno de Lula, a leitura é que Datena poderia cumprir papel semelhante ao de Gaspar.

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Datena eleições 2026 Flávio Bolsonaro Lula

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