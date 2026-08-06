GUERRA À EXTREMA-DIREITA
"Tirem as crianças da sala": Janones posta com Lula e promete ofensiva
Deputado federal publicou foto ao lado do presidente em seu perfil e fez referência às eleições
O deputado federal André Janones (Avante-MG) anunciou uma "guerra" contra a extrema-direita, nas redes sociais, ao postar uma foto em que aparece ao lado do presidente Lula (PT), no Palácio do Planalto.
No texto, o parlamentar faz uma clara referência à campanha eleitoral, que começa na segunda quinzena deste mês de agosto e, além das ruas, deve movimentar também as plataformas digitais.
Leia Também:
“Aceitei a missão mais uma vez! Hoje à tarde avisei ao Presidente, pessoalmente, que 'tô' disposto matar ou morrer pra livrar nosso país da extrema-direita de uma vez por todas", escreveu Janones.
"Tirem as crianças da sala porque o jogo agora é de gente grande e eu, assim como a 4 anos atrás, FAREI O QUE PRECISA SER FEITO! Sem medo, sem pudor e sem remorso! CAMPANHA “FOFA” É O C4R4LH0! VAI COMEÇAR! É GUERRA!”, finalizou o parlamentar mineiro.
Aceitei a missão mais uma vez ! Hoje à tarde avisei ao Presidente , pessoalmente, que tô disposto matar ou morrer pra livrar nosso país da extrema direita de uma vez por todas.— André Janones (@AndreJanonesMG) August 5, 2026
Tirem as crianças da sala porque o jogo agora é de gente grande e eu, assim como a 4 anos atrás,… pic.twitter.com/UtUZ3w153t