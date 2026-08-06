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HOME > ELEIÇÕES

GUERRA À EXTREMA-DIREITA

"Tirem as crianças da sala": Janones posta com Lula e promete ofensiva

Deputado federal publicou foto ao lado do presidente em seu perfil e fez referência às eleições

Yuri Abreu
Por
André Janones e Lula
André Janones e Lula - Foto: Reprodução/X @AndreJanonesMG
Eleições 2026

O deputado federal André Janones (Avante-MG) anunciou uma "guerra" contra a extrema-direita, nas redes sociais, ao postar uma foto em que aparece ao lado do presidente Lula (PT), no Palácio do Planalto.

No texto, o parlamentar faz uma clara referência à campanha eleitoral, que começa na segunda quinzena deste mês de agosto e, além das ruas, deve movimentar também as plataformas digitais.

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“Aceitei a missão mais uma vez! Hoje à tarde avisei ao Presidente, pessoalmente, que 'tô' disposto matar ou morrer pra livrar nosso país da extrema-direita de uma vez por todas", escreveu Janones.

"Tirem as crianças da sala porque o jogo agora é de gente grande e eu, assim como a 4 anos atrás, FAREI O QUE PRECISA SER FEITO! Sem medo, sem pudor e sem remorso! CAMPANHA “FOFA” É O C4R4LH0! VAI COMEÇAR! É GUERRA!”, finalizou o parlamentar mineiro.

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Tags

André Janones eleições 2026 Lula

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