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POLÊMICA

STF analisa pedido de investigação contra vice de Flávio Bolsonaro

Alfredo Gaspar (PL-AL) é acusado de suposto estupro de vulnerável

Yuri Abreu
Por
Alfredo Gaspar, vice na chapa de Flávio Bolsonaro
Alfredo Gaspar, vice na chapa de Flávio Bolsonaro - Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Eleições 2026

O vice de Flávio Bolsonaro (PL) na chapa à Presidência da República, Alfredo Gaspar (PL-AL), deve ver uma investigação contra si avançar no Supremo Tribunal Federal (STF), por suposto estupro de uma adolescente de 13 anos.

A acusação foi apresentada pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) e pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) no dia 27 de março, o último da CPMI do INSS — o parlamentar alagoano era relator.

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Cerca de um mês depois, a Polícia Federal (PF) pediu ao STF para abrir um inquérito a fim de investigar a denúncia contra o deputado. O caso tem como relator o ministro Gilmar Mendes.

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Parecer da PGR deve ser divulgado em breve

O magistrado, então, pediu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o caso, que tramita em sigilo. Desde então, segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, não há notícia de que o procurador Paulo Gonet tenha se pronunciado sobre o tema.

A expectativa, agora, é de que o parecer da PGR seja divulgado em breve e que Gilmar autorize a abertura de inquérito contra o vice anunciado por Flávio Bolsonaro, tornando-o oficialmente investigado.

Investigação ágil

Gaspar nega as acusações e diz ser alvo de perseguição política em razão de sua atuação como relator da Comissão. Disse ainda que se submeteu a um exame de DNA para provar que é inocente.

Ele, inclusive, torce para que a Corte agilize a investigação contra ele com base em denúncia por suposto estupro de vulnerável.

Segundo interlocutores, Gaspar sempre defendeu a rápida abertura de apuração pela PF, justamente para provar que seria inocente de todas as denúncias.

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Alfredo Gaspar eleições Flávio Bolsonaro pl

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