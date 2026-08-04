ELEIÇÕES
Lula abre ampla vantagem sobre Flávio Bolsonaro nos palanques estaduais
Ambos terão candidaturas próprias em 12 estados; presidente tem vantagem em número de alianças
A dois dias para o fim das convenções partidárias, nesta quarta-feira, 5, o presidente Lula (PT) tem ampla vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na formação dos palanques nos estados.
O chefe do Executivo federal e candidato à reeleição conta, até agora, com 26 apoios definidos. Desse total, em 12 estados, incluindo a Bahia, serão de candidaturas próprias:
- Jerônimo Rodrigues (BA)
- Elmano de Freitas (CE)
- Leandro Grass (DF)
- Helder Salomão (ES)
- Luis César Bueno (GO)
- Felipe Camarão (MA)
- Patrus Ananias (MG)
- Fábio Trad (MS)
- Rafael Fonteles (PI)
- Cadu Xavier (PT)
- Expedito Netto (RO)
- Fernando Haddad (SP)
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Em outras 14 unidades da Federação, a legenda vai apoiar nomes de outras siglas, como PSB, PSD, PDT, PP e MDB. Um dos casos curiosos é o estado do Amapá, em que o presidente terá o palanque de um governador do União Brasil, Clécio Luís.
Flávio Bolsonaro tem poucos apoios fora do PL
O senador Flávio Bolsonaro, por sua vez, apesar de também ter 12 palanques próprios nos estados — Sergio Moro (PR) e Jorginho Mello (SC) são exemplos —, até agora só tem quatro apoios de candidatos de legendas que não são do PL:
- Celina Leão (PP-DF)
- Eduardo Riedel (PP-MS)
- Daniel Santos (Podemos-PA)
- Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP)
O levantamento considera as articulações estaduais dos dois principais candidatos ao Palácio do Planalto.
A pesquisa, feita pelo Poder 360 até o último dia 24 de julho, contabilizou palanques com base em pré-candidaturas anunciadas publicamente, candidaturas oficializadas em convenções partidárias, além de declarações públicas de apoio de candidatos e dirigentes partidários.
Flávio Bolsonaro recebe "não" do Republicanos para chapa presidencial
O Republicanos recusou o convite do PL para integrar a chapa de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República. Além da aliança formal, a legenda declinou ainda da indicação à vice.
A posição do Republicanos veio após consulta interna realizada junto a todos os diretórios estaduais. O levantamento mostrou que 17 deles optaram pela independência institucional na disputa presidencial. Nove unidades manifestaram preferência pelo candidato do PL.