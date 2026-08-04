Lula abre ampla vantagem sobre Flávio Bolsonaro nos palanques estaduais

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A dois dias para o fim das convenções partidárias, nesta quarta-feira, 5, o presidente Lula (PT) tem ampla vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na formação dos palanques nos estados.

O chefe do Executivo federal e candidato à reeleição conta, até agora, com 26 apoios definidos. Desse total, em 12 estados, incluindo a Bahia, serão de candidaturas próprias:

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Jerônimo Rodrigues (BA)

Elmano de Freitas (CE)

Leandro Grass (DF)

Helder Salomão (ES)

Luis César Bueno (GO)

Felipe Camarão (MA)

Patrus Ananias (MG)

Fábio Trad (MS)

Rafael Fonteles (PI)

Cadu Xavier (PT)

Expedito Netto (RO)

Fernando Haddad (SP)

Em outras 14 unidades da Federação, a legenda vai apoiar nomes de outras siglas, como PSB, PSD, PDT, PP e MDB. Um dos casos curiosos é o estado do Amapá, em que o presidente terá o palanque de um governador do União Brasil, Clécio Luís.

Flávio Bolsonaro tem poucos apoios fora do PL

O senador Flávio Bolsonaro, por sua vez, apesar de também ter 12 palanques próprios nos estados — Sergio Moro (PR) e Jorginho Mello (SC) são exemplos —, até agora só tem quatro apoios de candidatos de legendas que não são do PL:

Celina Leão (PP-DF)

Eduardo Riedel (PP-MS)

Daniel Santos (Podemos-PA)

Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP)

O levantamento considera as articulações estaduais dos dois principais candidatos ao Palácio do Planalto.

A pesquisa, feita pelo Poder 360 até o último dia 24 de julho, contabilizou palanques com base em pré-candidaturas anunciadas publicamente, candidaturas oficializadas em convenções partidárias, além de declarações públicas de apoio de candidatos e dirigentes partidários.

Flávio Bolsonaro recebe "não" do Republicanos para chapa presidencial

O Republicanos recusou o convite do PL para integrar a chapa de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República. Além da aliança formal, a legenda declinou ainda da indicação à vice.

A posição do Republicanos veio após consulta interna realizada junto a todos os diretórios estaduais. O levantamento mostrou que 17 deles optaram pela independência institucional na disputa presidencial. Nove unidades manifestaram preferência pelo candidato do PL.