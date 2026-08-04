Da promessa à consolidação: veja a diferença entre os planos de governo de Jerônimo em 2022 e 2026

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) apresentou nesta segunda-feira, 3, uma prévia do programa de governo que vai nortear a sua campanha à reeleição ao Palácio de Ondina nas eleições de outubro.
O petista teve oregistro de candidatura publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, após ter o nome homologado na convenção partidária que foi realizada no último sábado, 1º, no Parque de Exposições.
Com apenas 16 páginas, o plano apresentado pelo governador se trata de uma primeira versão das propostas. Um modelo mais detalhado será apresentado posteriormente, segundo informou a campanha do petista ao portal A TARDE.
Apesar de ainda incompleto, o documento que está disponível na ferramenta indica qual o projeto político que Jerônimo pretende implementar na Bahia em um eventual segundo mandato à frente do governo.
Com base nas informações contidas no plano, a reportagem comparou os programas do petista nas eleições de 2022 com a atual nas áreas de saúde, educação e segurança.
Leia Também:
Compare os planos:
O plano atual propõe uma atenção especial à retomada da cobertura vacinal em todos os municípios e a expansão de serviços de alta complexidade, como unidades de oncologia com radioterapia e hemodinâmica para problemas cardíacos. O programa também foca na regionalização para reduzir deslocamentos, prevendo a expansão de centros de reabilitação e um modelo de cuidado humanizado com atendimento prioritário para pessoas com autismo.
Já o plano anterior destacava a implementação de novos hospitais regionais em cidades como Jacobina, Alagoinhas e Valença, além de novas policlínicas em Feira de Santana e na Chapada Diamantina. Além disso, propunha também o fortalecimento do SUS através da "Telessaúde Bahia" para consultas especializadas e o aprimoramento da regulação para diminuir o tempo de espera.
A principal proposta de Jerônimo para 2026 na área educacional é universalização do ensino de tempo integral em todas as escolas estaduais. O plano prevê a expansão do ensino superior com novos institutos e campi federais, além de apoiar os municípios na construção de creches e escolas de ensino fundamental.
Na eleição passada, Jerônimo tinha como foco a educação digital, com a proposta de garantir tablets para os estudantes e internet de qualidade em todas as escolas estaduais, além de propor o fortalecimento da educação profissional integrada ao ensino médio e a ampliação de programas de permanência estudantil, como o "Mais Futuro" e o "Bolsa Presença".
Uma das áreas mais sensíveis da gestão estadual, a segurança pública terá uma atenção especial em um novo governo Jerônimo. Como principal meta no setor, o gestor propõe a redução de mortes violentas intencionais como métrica central, e também o combate a organizações criminosas e facções, inclusive com a construção, em parceria com a União, de presídios de segurança máxima, para isolar líderes.
Em 2022, uma das principais apostas na segurança pública era a instalação de câmeras de monitoramento em viaturas e fardas de policiais com o objetivo de garantir transparência e eficiência nas operações. Na época, a ampliação da "Ronda Maria da Penha" e das delegacias especializadas (DEAM) para o combate ao feminicídio também tinha destaque no plano.