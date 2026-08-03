ANÁLISE
A TARDE Eleições discute fim das convenções e polarização dos votos nesta segunda-feira
Eduardo Dias e Leo Almeida debatem o cenário eleitoral e o retorno do Legislativo baiano
O programa A TARDE Eleições desta segunda-feira, 3, traz uma análise detalhada dos principais eventos que movimentam a política baiana e nacional na última semana.
Entre os destaques da edição de hoje estão o fim das convenções partidárias e a repercussão nos grupos políticos, a polarização do voto na Bahia e no Brasil, e a retomada das atividades na Câmara de Salvador (CMS) e na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).
Com apresentação dos jornalistas Eduardo Dias e Leo Almeida, a transmissão ao vivo ocorre direto dos estúdios do Grupo A TARDE, no canal do A TARDE Play no YouTube.
Leia Também:
Na pauta da edição de hoje:
- Jerônimo Rodrigues oficializa candidatura à reeleição em convenção no Parque de Exposições, ao lado do presidente Lula, com a chapa majoritária fechada ao lado de Geraldo Júnior, Rui Costa e Jaques Wagner;
- A força dos prefeitos: a convenção reuniu mais de 30 mil pessoas e o apoio de mais de 350 gestores municipais à campanha governista;
- Polarização e geografia do voto na Bahia, com a coluna de Cláudio André de Souza: o que mapa capital x interior indicam para outubro;
- Alba e Câmara de Salvador retomam os trabalhos após o recesso de julho, sob ritmo mais cadenciado por causa do calendário eleitoral.
Acompanhe a análise e a repercussão dos principais fatos da semana na política baiana e nacional, com a equipe de reportagem do Grupo A TARDE.
Assista ao A TARDE Eleições da última sexta-feira (31/07):