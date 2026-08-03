A TARDE Eleições discute fim das convenções e polarização dos votos nesta segunda-feira

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O programa A TARDE Eleições desta segunda-feira, 3, traz uma análise detalhada dos principais eventos que movimentam a política baiana e nacional na última semana.

Entre os destaques da edição de hoje estão o fim das convenções partidárias e a repercussão nos grupos políticos, a polarização do voto na Bahia e no Brasil, e a retomada das atividades na Câmara de Salvador (CMS) e na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

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Com apresentação dos jornalistas Eduardo Dias e Leo Almeida, a transmissão ao vivo ocorre direto dos estúdios do Grupo A TARDE, no canal do A TARDE Play no YouTube.

Na pauta da edição de hoje:

Acompanhe a análise e a repercussão dos principais fatos da semana na política baiana e nacional, com a equipe de reportagem do Grupo A TARDE.

Assista ao A TARDE Eleições da última sexta-feira (31/07):