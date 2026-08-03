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ANÁLISE

A TARDE Eleições discute fim das convenções e polarização dos votos nesta segunda-feira

Eduardo Dias e Leo Almeida debatem o cenário eleitoral e o retorno do Legislativo baiano

Redação
Por Redação
Leo Almeida e Eduardo Dias comandam o A TARDE Eleições
Leo Almeida e Eduardo Dias comandam o A TARDE Eleições - Foto: A TARDE
Eleições 2026

O programa A TARDE Eleições desta segunda-feira, 3, traz uma análise detalhada dos principais eventos que movimentam a política baiana e nacional na última semana.

Entre os destaques da edição de hoje estão o fim das convenções partidárias e a repercussão nos grupos políticos, a polarização do voto na Bahia e no Brasil, e a retomada das atividades na Câmara de Salvador (CMS) e na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

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Com apresentação dos jornalistas Eduardo Dias e Leo Almeida, a transmissão ao vivo ocorre direto dos estúdios do Grupo A TARDE, no canal do A TARDE Play no YouTube.

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Na pauta da edição de hoje:

Acompanhe a análise e a repercussão dos principais fatos da semana na política baiana e nacional, com a equipe de reportagem do Grupo A TARDE.

Assista ao A TARDE Eleições da última sexta-feira (31/07):

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Tags

a tarde eleições eleições 2026 Política

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