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Programa de Neto tem 214 páginas
ELEIÇÕES

ACM Neto recalibra propostas de governo: veja as diferenças entre as diretrizes de 2022 e 2026

Reportagem de A TARDE traçou semelhanças e diferenças dos programas de governo

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Leo Almeida
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O candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), apresentou suas diretrizes de gestão para uma eventual vitória na eleição de outubro deste ano com algumas novidades e conteúdos reaproveitados. O programa de governo foi analisado pelo portal A TARDE, que traçou as principais diferenças e semelhanças das propostas entre 2022 e 2026 em três eixos principais: segurança pública, educação e saúde.

Nessa análise, foi notado que o plano apresentado em 2022 tinha como eixo a promessa de uma mudança na gestão estadual a partir de experiências acumuladas durante os oito anos em que Neto foi prefeito de Salvador. O documento protocolado há quatros anos é dividido em 11 eixos e 200 páginas.

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Para 2026, o candidato aposta em um Planejamento Estratégico Regional e na maior participação do governador na condução das áreas consideradas estratégicas. Neste ano, o programa de governo é separado em três “trindades”, somando 214 páginas. Dentre as novas propostas, se destacam a Governadoria da Segurança, o Provão Bahia e o PIX Saúde.

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Confira as diferenças e semelhanças por tema:

Segurança

Em 2022, ACM Neto prometia assumir pessoalmente a liderança da segurança pública, com uma reorganização das estratégias de atuação, reforço da inteligência e integração entre as forças policiais. O plano também previa ações de prevenção e repressão ao crime e valorização dos profissionais da área.

Entre as propostas estava a reestruturação do sistema prisional, com medidas como a instalação de bloqueadores de sinal de celular e o isolamento de lideranças criminosas para dificultar a atuação de organizações a partir das unidades prisionais.

Em 2026, a ideia de comando direto do governador permanece, mas ganha uma estrutura institucional específica: a Governadoria da Segurança. A proposta prevê que o chefe do Executivo acompanhe de forma mais próxima e cotidiana as operações e a atuação integrada das forças de segurança.

O novo plano acrescenta ainda uma frente específica para violência contra a mulher. O Pacto pela Vida das Mulheres prevê monitoramento ativo e eletrônico de agressores que estejam submetidos a medidas protetivas.

Outra novidade é o Programa Porto Seguro, voltado à garantia de moradia segura para policiais em áreas consideradas livres do domínio de facções.

O que mudou na segurança

A comparação mostra que a integração policial, a inteligência, a tecnologia e o controle do sistema prisional permanecem como pilares.

A diferença está no nível de detalhamento das propostas de 2026. O primeiro plano apresentava a liderança do governador como diretriz e concentrava parte das soluções na integração das polícias e no uso de tecnologia. O segundo transforma essa liderança em uma estrutura própria, a Governadoria da Segurança, e amplia a tecnologia para reconhecimento facial em cidades-polo.

Também há uma diversificação do público diretamente contemplado pelas propostas: além das forças de segurança e do sistema prisional, o plano de 2026 dedica programas específicos às mulheres vítimas de violência e à segurança habitacional dos policiais.

Educação

Na educação, o plano de 2022 tinha forte presença de tecnologia e conectividade. A proposta denominada Educação 5.0 previa, entre outras medidas, o uso de ferramentas tecnológicas e a distribuição de tablets para estudantes.

Outra aposta era a expansão do ensino em tempo integral, com adaptação para a Bahia de experiências desenvolvidas em Pernambuco. O documento de 2022, de maneira mais ampla, colocava a valorização dos professores e a cooperação com os municípios entre as ações prioritárias.

Em 2026, a tecnologia continua presente, mas o discurso passa a dar maior espaço para avaliação, acompanhamento do aprendizado e acesso ao ensino superior. Dentro disso, uma das principais mudanças é a promessa de revogar a chamada “aprovação automática”, atribuída pelo plano à Portaria 190/2024.

A proposta mais estruturante é o Provão Bahia, um sistema de vestibular seriado em que o desempenho dos alunos é acompanhado durante os três anos do ensino médio e utilizado como mecanismo de acesso às universidades estaduais.

O Sistema SABE segue lógica semelhante de acompanhamento. A proposta prevê avaliações bimestrais para identificar dificuldades de aprendizagem e permitir uma correção mais rápida dos problemas detectados.

O que mudou na educação

A diferença mais evidente está na mudança do centro da política educacional.

Em 2022, a proposta estava mais associada à modernização da escola, conectividade, tecnologia e expansão do tempo integral. Em 2026, esses elementos permanecem, mas dividem espaço com mecanismos de avaliação periódica, cobrança de resultados e seleção para o ensino superior.

Há, porém, três linhas de continuidade: ensino em tempo integral, alfabetização na idade certa e valorização dos professores.

A alfabetização aparece nos dois planos como uma prioridade que exige articulação entre Estado e municípios. A valorização docente também permanece vinculada à formação continuada, ao diálogo e à melhoria das condições de trabalho.

Saúde

Na saúde, o diagnóstico de 2022 estava fortemente relacionado à necessidade de descentralizar os serviços e reduzir a dependência de Salvador. ACM Neto defendia uma regionalização efetiva da assistência, de forma que pacientes do interior não precisassem ser deslocados para a capital em busca de atendimento especializado.

Outro eixo era a reformulação da Central de Regulação. O plano propunha uma estrutura inspirada no modelo CROSS, de São Paulo, com o objetivo de tornar o processo mais ágil e baseado em critérios técnicos. Também estavam entre as propostas o Corujão da Saúde, para ampliar a oferta de exames em horários noturnos, e o Saúde sobre Rodas.

Em 2026, a regionalização continua como uma das principais diretrizes, mas o plano apresenta uma solução mais direta para situações em que a rede pública não consiga atender a demanda dentro do prazo estabelecido.

É nesse contexto que surge o PIX Saúde. A proposta permite que o Estado recorra diretamente a hospitais privados e filantrópicos para garantir o atendimento quando a rede pública não conseguir oferecer o serviço no tempo determinado.

O plano mais recente também incorpora questões demográficas. O envelhecimento da população passa a ser tratado a partir da necessidade de preparar o sistema para atender o chamado paciente complexo, que demanda acompanhamento mais prolongado e diferentes especialidades.

O que mudou na saúde

A principal continuidade é a defesa de uma regionalização real da saúde. Nos dois planos, a ideia é diminuir a concentração dos serviços em Salvador e reduzir os deslocamentos de pacientes do interior.

A segunda permanência é a tentativa de reformular a regulação. Em ambos os documentos, ACM Neto apresenta uma regulação mais ágil, transparente e baseada na necessidade clínica do paciente, sem interferência política.

A diferença está na forma de enfrentar a insuficiência da rede. Em 2022, o foco estava sobretudo na reestruturação da regulação e na ampliação dos serviços. Em 2026, o PIX Saúde estabelece uma ponte mais explícita com a rede privada e filantrópica, permitindo que a capacidade desses hospitais seja utilizada para reduzir filas quando o Estado não conseguir atender a demanda.

O segundo plano ainda amplia o escopo da saúde para questões que não estavam no centro do documento anterior, como envelhecimento populacional e saúde animal.

O que ficou?

A principal linha de continuidade entre os dois planos está na tentativa de transportar para o governo estadual uma lógica de gestão que ACM Neto associa à experiência acumulada durante sua passagem pela Prefeitura de Salvador.

Apesar das novas propostas, os dois documentos partem de uma lógica semelhante de gestão entre os eixos destacados pela reportagem. Como:

  • Na segurança, a liderança direta do governador continua sendo apresentada como elemento fundamental. A integração entre Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnica e Polícia Penal e o uso de inteligência e tecnologia também atravessam os dois programas.
  • Na educação, o ensino em tempo integral permanece como uma das principais apostas, assim como a alfabetização na idade certa e a valorização dos professores.
  • Na saúde, a regionalização e a reformulação da regulação são as duas grandes permanências. Também aparece nos dois planos a utilização da capacidade de hospitais privados e filantrópicos para complementar a oferta pública e reduzir filas de procedimentos.

Quais são os principais eixos das propostas de ACM Neto para 2026?

As diretrizes de ACM Neto para 2026 são focadas em três eixos principais: segurança pública, educação e saúde, com ênfase na regionalização e maior participação do governador nas áreas estratégicas.

Como a abordagem na segurança pública mudou entre 2022 e 2026?

A diferença principal é a criação da Governadoria da Segurança, que permitirá ao governador um acompanhamento mais próximo das operações e ações das forças de segurança, além de um enfoque na violência contra a mulher.

O que é o Provão Bahia e como ele se relaciona com a educação?

O Provão Bahia é uma nova proposta que visa acompanhar o desempenho dos alunos durante o ensino médio, utilizando suas notas para o acesso às universidades estaduais, além de priorizar a avaliação do aprendizado.

Quais inovações na saúde foram propostas para 2026?

Uma das principais inovações é o PIX Saúde, que permite ao Estado contratar serviços de hospitais privados e filantrópicos para garantir atendimento quando a rede pública não consegue atender a demanda.

Quais temas permanecem constantes nas propostas de ACM Neto?

Os dois planos mantêm a liderança direta do governador na segurança, a valorização dos professores na educação e a regionalização da saúde como diretrizes principais.

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