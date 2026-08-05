Vice de Flávio Bolsonaro: duas mulheres e um homem disputam vaga

O fim da novela está próximo. A vice — ou o vice — de Flávio Bolsonaro (PL) na chapa para a disputa à Presidência da República será anunciado nesta quarta-feira, 5, último dia das convenções partidárias.

A revelação será feita em coletiva de imprensa prevista para as 11h de hoje — o martelo deve ser batido até as 10h. Até então, segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, três nomes estão na disputa, sendo duas mulheres e um homem:

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Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama;

Priscila Costa, vereadora de Fortaleza;

Rogério Marinho, senador pelo RN

Michelle Bolsonaro, Rogério Marinho e Priscila Costa: um dos três será o vice de Flávio Bolsonaro - Foto: Montagem | Alan Santos/PR, Edilson Rodrigues/Ag Senado e Érika Fonseca/CMFor

Aposta do Centrão

No Centrão, caciques apostam que o número 2 da chapa será Rogério Marinho — o parlamentar potiguar, inclusive, nunca escondeu de aliados seu desejo de ocupar o posto.

União Brasil decide por neutralidade nas eleições e rejeita Flávio

O União Brasil decidiu permanecer neutro na eleição presidencial de 2026 e liberou seus filiados para apoiar os candidatos que desejarem. A decisão desta quarta-feira, 4, representa um novo obstáculo para a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), que buscava uma aliança com a legenda para ampliar sua base na disputa pelo Palácio do Planalto.

A posição foi anunciada pelo presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, durante a convenção partidária. A legenda integra, ao lado do Progressistas (PP), a Federação União Progressista, o que levou os dois partidos a adotarem a mesma posição sobre a eleição presidencial.