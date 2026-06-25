Haddad bate o martelo e define vice para disputa ao governo de SP

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O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), definiu quem será o seu vice na chapa que vai disputar as eleições de outubro deste ano.

Após reunião em Brasília com o presidente Lula (PT), na quarta-feira, 25, ficou definido que o nome a ocupar o cargo será o do também ex-ministro Márcio Franca (PSB). O anúncio oficial deve ser feito ainda nesta quinta-feira, 25, pelo próprio Haddad em coletiva de imprensa.

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Além de França, as ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) também estavam cotadas para ocupar a vice de Haddad. Com a escolha pelo socialista, as duas vão concorrer ao Senado por São Paulo.

A eleição ao governo de São Paulo é considerada crucial para a reeleição do presidente Lula. O petista teme que uma derrota de Haddad para Tarcísio no primeiro turno dificulte sua campanha presidencial no maior colégio eleitoral do país em um eventual segundo turno.

Teresa Leitão é a mais nova líder do governo Lula no Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou na manhã desta quinta-feira, 25, o nome da senadora Teresa Leitão (PT-PE) como nova líder do governo no Senado Federal.

O nome da parlamentar já era especulado nos bastidores após o anúncio do senador Jaques Wagner (PT-BA) de que deixaria a liderança em meio à repercussão de seu suposto envolvimento no caso do Banco Master.

“Designei a senadora Teresa Leitão para assumir a liderança do governo no Senado com a missão de articular o debate e a aprovação de projetos de interesse da população brasileira que estão em tramitação”, escreveu o presidente nas redes sociais.