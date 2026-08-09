MARQUETEIRO POLÍTICO
João Santana comanda campanhas de ACM Neto e Ciro Gomes em 2026
Marqueteiro baiano renomado atuou nas campanhas de Lula em 2006 e Dilma nas disputas de 2010 e 2014
O marqueteiro baiano João Santana vai atuar nas campanhas de ACM Neto (União Brasil), na Bahia, e Ciro Gomes (PSDB), no Ceará, nas eleições de 2026. Conhecido por trabalhos em campanhas presidenciais, Santana já comandou o marketing de Lula em 2006 e de Dilma Rousseff nas disputas de 2010 e 2014.
A atuação com Ciro Gomes não será uma novidade. O marqueteiro já trabalhou na campanha do político cearense à Presidência da República em 2022. Agora, os dois voltam a trabalhar juntos, desta vez em uma disputa pelo governo estadual do Ceará.
Na Bahia, Santana tem participado diretamente da construção da imagem de ACM Neto para a corrida ao Palácio de Ondina. O trabalho tem como uma das principais estratégias aproximar o ex-prefeito de Salvador do interior do estado e reforçar sua identificação com a cultura baiana.
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Slogan
O ex-prefeito de Salvador também tem reforçado o seu slogan de campanha: “Mudança com Segurança”. Segundo ele, a escolha ocorreu para além do sentido de proteção da população. A frase também trataria de alterações responsáveis na condução do Executivo estadual em caso de êxito na eleição, mantendo as políticas positivas e corrigindo os gargalos existentes.
“Mudança com Segurança também é mudar com responsabilidade. É ter à frente do governo alguém que sabe administrar, que vai preservar o que funciona, manter os bons projetos, concluir as obras que estiverem em andamento e corrigir, com coragem, tudo aquilo que está errado. É mudar sem aventura, com experiência, equilíbrio e capacidade de entrega”, explicou Neto.
Experiência em campanhas presidenciais
A escolha de Santana também está relacionada à experiência acumulada pelo marqueteiro em disputas eleitorais de grande alcance. Ele ficou conhecido nacionalmente por sua atuação em campanhas do PT, incluindo a reeleição de Lula em 2006 e as duas eleições vencidas por Dilma Rousseff, em 2010 e 2014.
Em 2022, Santana voltou a trabalhar com Ciro Gomes, então candidato à Presidência pelo PDT. Em 2026, além da campanha no Ceará, ele terá participação na estratégia de ACM Neto na Bahia.