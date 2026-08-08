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Partido de Zema pede cassação da chapa de Lula no TSE

Ação aponta abuso de poder econômico do presidente

Cássio Moreira
Por
Lula pode chapa cassada após ação do Novo
Lula pode chapa cassada após ação do Novo - Foto: Ricardo Stuckert | PR
Eleições 2026

O partido Novo, que tem o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, como candidato ao Palácio do Planalto, entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a cassação da chapa presidencial encabeçada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No pedido protocolado neste sábado, 8, o Novo aponta o crime de abuso de poder econômico por parte de Lula e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), com uso indevido dos meios de comunicação, apontando as práticas no desfile de Carnaval da escola de Samba Acadêmicos de Niterói, em fevereiro deste ano.

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A escola de samba fluminense, que acabou rebaixada, homenageou a trajetória de Lula, que tenta o quarto mandato no pleito de outubro. O Novo ainda pede a inelegibilidade dos candidatos da chapa.

Lula registra candidatura

Passou a constar também neste sábado, 8, na plataforma DivulgaCand, a candidatura do presidente Lula e seu vice, Geraldo Alckmnin, à presidência. Na página dos candidatos, é possível encontrar informações sobre a coligação, patrimônios, doações e gastos da campanha.

Lula também já apresentou o plano de governo, de cerca de 84 páginas, com propostas para um eventual novo mandato.

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