Partido de Zema pede cassação da chapa de Lula no TSE

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O partido Novo, que tem o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, como candidato ao Palácio do Planalto, entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo a cassação da chapa presidencial encabeçada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No pedido protocolado neste sábado, 8, o Novo aponta o crime de abuso de poder econômico por parte de Lula e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), com uso indevido dos meios de comunicação, apontando as práticas no desfile de Carnaval da escola de Samba Acadêmicos de Niterói, em fevereiro deste ano.

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A escola de samba fluminense, que acabou rebaixada, homenageou a trajetória de Lula, que tenta o quarto mandato no pleito de outubro. O Novo ainda pede a inelegibilidade dos candidatos da chapa.

Lula registra candidatura

Passou a constar também neste sábado, 8, na plataforma DivulgaCand, a candidatura do presidente Lula e seu vice, Geraldo Alckmnin, à presidência. Na página dos candidatos, é possível encontrar informações sobre a coligação, patrimônios, doações e gastos da campanha.

Lula também já apresentou o plano de governo, de cerca de 84 páginas, com propostas para um eventual novo mandato.