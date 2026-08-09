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DEBATE NA BAND

ACM Neto e Jerônimo confrontam propostas para combater a violência contra a mulher

Candidatos ao Governo da Bahia apresentaram caminhos para enfrentar o feminicídio no estado

Redação
Por Redação
Imagem ilustrativa da imagem ACM Neto e Jerônimo confrontam propostas para combater a violência contra a mulher
Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O enfrentamento à violência contra a mulher e o combate ao feminicídio deram o tom da abertura do debate entre os candidatos ao Governo da Bahia promovido pela Band Bahia, na noite deste domingo, 9.

Questionados na primeira parte do encontro sobre os índices alarmantes do estado e as políticas públicas pretendidas para a área, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) e o governador Jerônimo Rodrigues (PT) apresentaram visões sobre como conter o problema.

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De um lado, o postulante da oposição focou em um programa de emancipação financeira e apoio emergencial para vítimas de agressão; do outro, o chefe do Executivo estadual e candidato à reeleição defendeu o combate ao machismo na educação de base e a expansão da estrutura governamental no interior.

ACM Neto propõe programa "Volta por Cima" com auxílio por até 24 meses

Ao responder sobre as medidas para erradicar o feminicídio no estado, ACM Neto destacou a gravidade do cenário baiano antes de detalhar o seu projeto principal para o setor.

Segundo o candidato do União Brasil, o objetivo do programa é garantir a independência financeira das vítimas de baixa renda, associando o benefício mensal a cursos de qualificação profissional. A meta é permitir que a mulher consiga romper o ciclo de dependência econômica em relação ao agressor.

Jerônimo defende educação desde a creche e fortalecimento da rede municipal

Por sua vez, o governador Jerônimo Rodrigues articulou sua proposta enfatizando a prevenção e a mudança cultural. O petista defendeu que a luta contra a violência doméstica deve começar na formação dos jovens, antes mesmo da atuação policial ou da delegacia.

Jerônimo propôs a capacitação de professores e o trabalho pedagógico com meninos "desde a creche", utilizando a estrutura do programa Oxe, Me Respeite para desconstruir padrões machistas na infância.

Ronaldo Mansur usa expressão baiana para atacar Bolsonaro

Já Ronaldo Mansur, candidato da federação PSOL-Rede, utilizou a expressão "Genocida Lá Ele" ao se referir ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em sua primeira fala, Mansur acusou o presidenciável Flávio Bolsonaro e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de defenderem tal prática de violência contra às mulheres.

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Tags

ACM Neto debate na Band eleições 2026 Jerônimo Rodrigues Violência contra a mulher

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