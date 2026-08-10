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LARGADA

Jerônimo vai a ato com Lula e visita Irecê no primeiro dia da campanha

Governador terá agenda dupla no próximo domingo

Anderson Ramos
Por
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: Divulgação / Erickson Araujo
Eleições 2026

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) terá uma agenda extensa logo no primeiro dia oficial da campanha presidencial, no próximo domingo, 16.

Pela manhã, Jerônimo irá até o Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), para participar do primeiro ato de campanha à reeleição do presidente Lula (PT). O ato será o primeiro grande evento popular após a oficialização da chapa Lula-Alckmin, que conta com o apoio de sete partidos: PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, PSOL e Rede.

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O local é simbólico na trajetória do mandatário, já que foi palco das históricas greves do ABC nas décadas de 70 e 80, e foram responsáveis por projetar Lula no cenário político nacional.

À noite, o governador desembarca em Irecê, onde dará o pontapé para a sua renovação de mandato. O município escolhido para sediar o primeiro comício é o mesmo que recebeu a primeira edição do Programa de Governo Participativo (PGP) de 2026, iniciativa que passou pelos 27 territórios de identidade do estado e reuniu mais de 30 mil propostas durante a pré-campanha.

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Contra bets

Jerônimo Rodrigues se mostrou contrário a publicidade de bets e jogos virtuais no Brasil e criticou os impactos provocados pelas apostas na vida da população. Durante a sabatina promovida pela Rede Bahia nesta segunda-feira, 10, o governador afirmou que a atividade tem provocado o endividamento das famílias e consequências graves.

“Olha, tem que acabar com esse negócio, é um desrespeito muito grande. As pessoas estão se endividando e tem gente morrendo por isso”, afirmou o governador.

A posição de Jerônimo se soma a uma medida adotada pela TVE Bahia, emissora pública do Estado sob sua gestão, que decidiu não exibir anúncios de empresas de apostas durante as transmissões dos campeonatos de futebol. A decisão tornou a TVE a primeira emissora de televisão do país a anunciar a retirada desse tipo de publicidade de suas transmissões esportivas.

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Apostas e Jogos Virtuais Campanha Presidencial Jerônimo Rodrigues Lula, Alckmin Programas de Governo Participativo tve bahia

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