Lula faz críticas a fundo partidário e promete mudanças no orçamento

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O presidente Lula fez críticas à quantia destinada ao fundo partidário no Brasil e prometeu fazer mudanças no orçamento do país caso seja novamente eleito.

A declaração foi dada neste domingo, 2, em São Paulo, durante a convenção partidária que confirmou o mandatário como candidato à reeleição.

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“Esse negócio de fundo partidário não me agrada. Está levando os partidos à promiscuidade. Fez todos nós virarmos iguais. Eu conheço gente daquele Congresso de partido que ganha R$ 1 bilhão por ano sem prestar conta do povo brasileiro. Muitas vezes no poder Executivo, a gente precisa cortar R$ 10 milhões por ano de uma escola ou de um programa de saúde”, iniciou Lula.

Eu quero que vocês saibam que a minha quarta presidência é para fazer muita coisa. Vai ter briga com emenda parlamentar, vai ter briga com o papel que hoje o Poder Legislativo tem Lula, em convenção partidária do PT

Homologação

A homologação da chapa à Presidência aconteceu em reunião interna da sigla, que precedeu o ato político na Zona Norte de São Paulo.

A empreitada pela segunda reeleição marca a sétima vez que o petista disputará o Palácio do Planalto. Lula terá em sua coligação, além da Federação PT/PV/PCdoB, PSB, PDT e a Federação PSOL/Rede.

Em um espaço para até 3 mil pessoas, o evento teve um tom mais discreto para que não ofuscar o primeiro ato de campanha de Lula, marcado para o dia 16 de agosto, no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, berço político do líder petista.

Bahia presente

O ato que confirmou Lula como candidato para o quarto mandato no Brasil, acontece no dia seguinte de sua passagem por Salvador, onde participou da convenção que confirmou a candidatura do governador Jerônimo Rodrigues à reeleição.

Realizada no Parque de Exposições, o ato reuniu mais de 30 mil pessoas no Parque de Exposições neste sábado, 1º, conforme estimativas divulgadas pelo PT.

A convenção do PT nacional contou com a presença em massa dos caciques baianos. Além de Jerônimo, estarão presentes também o senador Jaques Wagner e o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, dupla que vai concorrer ao Senado.