PT oficializa candidatura de Lula em reunião interna antes de evento

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A candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição foi oficializada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em convenção partidária na capital paulista neste domingo, 2.

A homologação da chapa à Presidência aconteceu em reunião interna da sigla, que precede um ato político na Zona Norte de São Paulo, segundo a CNN.

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A empreitada pela segunda reeleição marca a sétima vez que o petista disputará o Palácio do Planalto.

Lula terá em sua coligação, além da Federação PT/PV/PCdoB, PSB, PDT e a Federação PSOL/Rede.

Lula na Bahia

Com a presença de Lula, a convenção da chapa do governador Jerônimo Rodrigues (PT) reuniu mais de 30 mil pessoas no Parque de Exposições, em Salvador, no sábado, 1º, conforme estimativas divulgadas pelo PT.

O evento também contou com a presença de ministros e de parlamentares. O momento foi marcado pela exaltação da força dos prefeitos e pelo pedido de atenção do eleitorado na escolha dos candidatos ao legislativo.

A convenção confirmou os nomes que irão compor a chapa governista neste ano, com Geraldo Júnior (MDB) como candidato a vice-governador, enquanto para o Senado foram escalados os dois ex-governadores, Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT) — este último, buscando a reeleição.

A coligação aliada de Jerônimo ficou formada por: PT, PCdoB, PV, PSD, PSB, PDT, MDB e Avante.