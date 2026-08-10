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POSTULANTES PRONTOS

Aroldo Félix registra candidatura ao Governo da Bahia com plano de uma página

Candidato do Unidade Popular (UP) declarou patrimônio de R$ 857 mil

Anderson Ramos
Por
Aroldo Félix, candidato pelo UP
Aroldo Félix, candidato pelo UP - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O professor Aroldo Félix (UP) registrou sua candidatura ao Governo da Bahia nesta segunda-feira, 10, sendo o último postulante ao Palácio de Ondina a confirmar o nome na disputa. A sua vice na chapa é Marília Regina Santana dos Santos, conhecida como Marília do MLB.

Além de Aroldo Félix, outros quatro candidatos estão na corrida pelo governo:

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Nascido em João Pessoa, Paraíba, o professor e sindicalista foi candidato ao governo de Sergipe em 2022, mas alterou seu domicílio eleitoral para a Bahia e colocou o seu nome para o Palácio de Ondina.

Em sua declaração de bens, o candidato afirmou ter patrimônio acumulado de R$ 857.485,32. A maior parte das posses é um apartamento em Salvador adquirido através de financiamento imobiliário junto ao Banco Bradesco. Também fazem parte de seus bens uma Ford Ranger de R$ 122.679,00 e um apartamento em Campina Grande (PB) no valor de R$ 145 mil, pago pela sua avó materna.

Programa de governo

O plano de governo apresentado por Aroldo tem apenas uma página, o menor entre todos candidatos ao Governo da Bahia. Ao todo, são 15 propostas para diversas áreas. Algumas delas são:

  • Aumento em 100% do salário-mínimo;
  • Suspensão do pagamento da dívida pública estadual;
  • Reestatização de empresas públicas privatizadas;
  • Desmilitarização das polícias na Bahia;
  • Estabelecer a obrigatoriedade de que todo político deve usar o Sistema Único de Saúde (SUS) e a educação pública;
  • Destinar 10% do PIB da Bahia para a educação, entre outras ideias.

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Nominata enxuta

O Unidade Popular formou uma nominata de apenas quatro nomes para o legislativo. Os candidatos a deputados federais são Giovana Ferreira e Luiz Guilherme De Andrade Oliveira, conhecido como Guizin. Já para deputados estaduais, o partido lançou Louise Ferreira e Willian Santos.

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Aroldo Félix eleiçoesnabahia programa de governo Unidade Popular

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