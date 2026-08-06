Alba tem 34 deputados milionários e patrimônio supera R$ 152 milhões

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Os deputados da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) declararam seus patrimônios junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para disputarem as eleições deste ano. Conforme levantamento realizado pelo portal A TARDE, 34 dos 57 parlamentares da Casa que concorrem no pleito possuem mais de R$ 1 milhão em bens declarados na Justiça Eleitoral.

Somando o patrimônio de todos os deputados que são candidatos este ano, o valor chega a R$ 152.289.582,62 (mais de R$ 152 milhões), uma média de R$ 2,35 milhões para cada. O parlamentar que representa a maior quantia é Robinho (União), que disputa uma vaga na Câmara dos Deputados, com R$ 19.385.660,79 (R$ 19,3 milhões) em bens.

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Para o levantamento, a reportagem levou em consideração apenas os deputados que disputam por cargos neste ano. Assim, seis nomes acabaram ficando de fora da pesquisa. No entanto, caso se some o apresentado por estes parlamentares nas eleições de 2022, o patrimônio total ficaria em cerca de R$ 178,3 milhões.

Os “mais ricos”

De acordo com as informações publicadas pelo TSE, além de Robinho, os deputados Felipe Duarte (Avante), Manuel Rocha (PSDB), Tiago Correia (PSDB) e a presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), estão entre os cinco “mais ricos” da Alba. Os patrimônios deles são:

Felipe Duarte - R$ 16.155.812,18

Manuel Rocha - R$ 12.225.943,58

Tiago Correia - R$ 8.578.965,20

Ivana Bastos - R$ 7.856.334,32

Um detalhe sobre os bens declarados de Felipe Duarte chamou a atenção. Dos R$ 16 milhões em patrimônio, o deputado do Avante declarou metade da quantia — R$ 8 milhões — em dinheiro em espécie.

O outro lado

Em contrapartida, do outro lado da classificação dos patrimônios, os parlamentares com os menores valores em bens foram Jurailton Santos (Republicanos), Leandro de Jesus (PL), Diego Castro (PL), Pancadinha (PDT) e Roberto Carlos (PV). A quantia referentes aos bens ficou da seguinte forma:

Jurailton Santos - R$ 165.000,00

Leandro de Jesus - R$ 90.000,00

Diego Castro - R$ 28.800,00

Pancadinha - R$ 0,00

Roberto Carlos - R$ 0,00

Vale ressaltar que o deputado Roberto Carlos, apesar de ter informado que não possuía bens a declarar neste ano, estimou um patrimônio de R$ 1,6 milhão em 2022, quando disputou a reeleição na Alba.

Lista do patrimônio

Confirma o patrimônio dos deputados:

Robinho (União) - R$ 19.385.660,79

Felipe Duarte (Avante) - R$ 16.155.812,18

Manuel Rocha (União) - R$ 12.225.943,58

Tiago Correia (PSDB) - R$ 8.578.965,20

Ivana Bastos (PSD) - R$ 7.856.334,32

Vitor Bonfim (PSB) - R$ 5.984.026,96

Sandro Régis (União) - R$ 5.924.535,02

Alex da Piatã (PSD) - R$ 5.295.352,81

Euclides Fernandes (PT) - R$ 5.286.788,57

Rosemberg Pinto (PT) - R$ 4.013.620,62

Marcinho Oliveira (PDT) - R$ 3.845.559,17

Zé Raimundo (PT) - R$ 3.730.430,59

Angelo Coronel Filho (Republicanos) - R$ 3.542.302,17

Vitor Azevedo (Avante) - R$ 3.422.444,15

Luciano Araújo (Avante) - R$ 3.307.254,00

Pedro Tavares (União) - R$ 2.877.304,34

Patrick Lopes (Avante) - R$ 2.844.000,00

Jordávio Ramos (PSDB) - R$ 2.626.854,73

Penalva (PP) - R$ 2.505.706,35

Marcelinho Veiga (PP) - R$ 2.064.809,51

Paulo Câmara (PL) - R$ 1.912.208,02

Eduardo Salles (PV) - R$ 1.838.104,41

Samuel Júnior (PL) - R$ 1.655.000,00

Antônio Henrique Júnior (PV) - R$ 1.630.941,28

Júnior Nascimento (União) - R$ 1.567.114,20

Marquinho Viana (PV) - R$ 1.456.963,00

Laerte do Vando (Avante) - R$ 1.455.254,33

Ricardo Rodrigues (PSDB) - R$ 1.425.940,38

Rogério Andrade (MDB) - R$ 1.380.364,72

Robinson Almeida (PT) - R$ 1.376.762,74

Bobô (PCdoB) - R$ 1.213.069,66

Niltinho (PSD) - R$ 1.160.000,00

Binho Galinha (Avante) - R$ 1.068.645,81

Jusmari Oliveira (PSD) - R$ 1.009.885,50

Ludmilla Fiscina (PV) - R$ 912.000,00

Cláudia Oliveira (PSD) - R$ 772.605,38

Olívia Santana (PCdoB) - R$ 750.095,87

Cafu Barreto (União) - R$ 731.100,00

Kátia Oliveira (União) - R$ 703.364,00

Hassan (PP) - R$ 667.143,86

Eduardo Alencar (PSD) - R$ 660.512,61

Luciano Simões Filho (União) - R$ 653.844,31

José de Arimateia (Republicanos) - R$ 624.840,80

Fabrício Falcão (PCdoB) - R$ 610.000,00

Neusa Cadore (PT) - R$ 603.157,95

Angelo Almeida (PT) - R$ 498.486,91

Júnior Muniz (PT) - R$ 488.316,55

Matheus Ferreira (MDB) - R$ 473.333,68

Fátima Nunes (PT) - R$ 470.000,00

Osni Cardoso (PT) - R$ 400.000,00

Hilton Coelho (PSOL) - R$ 183.021,59

Zó (PCdoB) - R$ 180.000,00

Jurailton Santos (Republicanos) - R$ 165.000,00

Leandro de Jesus (PL) - R$ 90.000,00

Diego Castro (PL) - R$ 28.800,00

Pancadinha (PDT) - R$ 0,00

Roberto Carlos (PV) - R$ 0,00

Raimundinho da JR (PL) - R$ 12.130.123,00 *

Nelson Leal (PP) - R$ 7.130.059,69 *

Adolfo Menezes (PSD) - R$ 3.795.716,85 *

Luciano Ribeiro (União) R$ 1.408.621,05 *

Maria del Carmen (PT) - R$ 1.155.819,84 *

Soane Galvão (Avante) - R$ 719.000,00 *

*Deputados que não irão disputar eleições neste ano